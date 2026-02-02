Aux Grammy Awards, Austin Wintory se voit récompensé pour sa bande-son de Sword of the Sea

13 ans après la nomination de Journey

C’est donc Austin Wintory qui a eu droit à son Grammy hier, pour son excellent travail sur le récent Sword of the Sea, sorte de successeur spirituel de Journey, dont le compositeur avait également concocté l’inoubliable bande-son. Pas de surprise ici dans la mesure où Wintory a déjà été nommé à plusieurs reprises au sein des derniers Grammy Awards (avec Aliens: Fireteam Elite et Stray Gods), même pour Journey lorsque la cérémonie n’avait pas encore de catégorie dédiée au jeu vidéo. C’est dire à quel point le compositeur a la cote là-bas.

Cette année, il faisait face à :

On ne s’attardera pas sur l’absence (parmi d’autres) de Clair Obscur: Expedition 33 dans la liste qui a déjà fait couler beaucoup d’encre (sans doute car la cérémonie favorise les Américains), mais on ne pourra évidemment que vous encourager à écouter le travail de Wintory sur Sword of the Sea, et même mieux, à jouer à ce dernier, tant il a d’autres qualités que sa douce bande-son.