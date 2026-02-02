Aux Grammy Awards, Austin Wintory se voit récompensé pour sa bande-son de Sword of the Sea
Hier se tenait la dernière cérémonie en date des Grammy Awards, qui rassemble tout le gratin du monde de la musique (surtout américaine). S’il vous importe assez peu de savoir que Bad Bunny en est ressorti grand gagnant au même titre que Billie Eilish ou que Kendrick Lamar est reparti avec plein de trophées, sachez néanmoins que cette cérémonie s’attarde aussi brièvement sur l’industrie du jeu vidéo. On sait maintenant qui a gagné la récompense de la meilleure bande-son pour 2025, et le résultat n’étonnera personne.
13 ans après la nomination de Journey
C’est donc Austin Wintory qui a eu droit à son Grammy hier, pour son excellent travail sur le récent Sword of the Sea, sorte de successeur spirituel de Journey, dont le compositeur avait également concocté l’inoubliable bande-son. Pas de surprise ici dans la mesure où Wintory a déjà été nommé à plusieurs reprises au sein des derniers Grammy Awards (avec Aliens: Fireteam Elite et Stray Gods), même pour Journey lorsque la cérémonie n’avait pas encore de catégorie dédiée au jeu vidéo. C’est dire à quel point le compositeur a la cote là-bas.
Cette année, il faisait face à :
- Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires (Pinar Toprak)
- Helldivers 2 (Wilbert Roget)
- Indiana Jones et le Cercle Ancien (Gordy Haab)
- Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate’s Fortune (Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II)
On ne s’attardera pas sur l’absence (parmi d’autres) de Clair Obscur: Expedition 33 dans la liste qui a déjà fait couler beaucoup d’encre (sans doute car la cérémonie favorise les Américains), mais on ne pourra évidemment que vous encourager à écouter le travail de Wintory sur Sword of the Sea, et même mieux, à jouer à ce dernier, tant il a d’autres qualités que sa douce bande-son.
Date de sortie : 19/08/2025