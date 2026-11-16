Star Wars Galactic Racer : Un mode multijoueur local en écran partagé sera ajouté dès l’année prochaine

4 personnes sur la ligne de départ, et sur un même écran

Les demandes ont été entendues. Malgré toutes les qualités que l’on peut trouver à Star Wars Galactic Racer, le fait de n’avoir aucun mode multijoueur en local est un vrai problème pour certains, alors que le jeu pourrait pourtant être idéal pour certaines soirées canapés entre amis ou en famille. Depuis le lancement, une partie du public réclame un mode en écran partagé, et ce voeu va bientôt être excaucé.

Sur les réseaux sociaux du compte, Fuse Games a annoncé que le mode multijoueur en écran partagé arrivera dès le début d’année 2027 sur Star Wars Galactic Racer, avec la possibilité d’accueillir jusqu’à 4 personnes :

« Nous vous avons entendus ! Le mode multijoueur local en écran partagé arrivera début 2027. Une équipe dédiée chez Fuse Games travaille d’arrache-pied au développement d’un nouveau mode : Free Play. Choisissez votre véhicule, votre personnage, votre planète et votre circuit pour faire la course, seul ou avec jusqu’à 3 autres joueurs, en écran partagé local. »

Une excellente nouvelle qui permettra enfin de profiter du jeu à plusieurs sans avoir besoin d’autres machines. Il ne reste plus qu’à attendre une date de sortie plus précise pour cette mise à jour qui sera a priori gratuite.

We’ve heard you! Local split-screen multiplayer racing is coming in early 2027.A dedicated team at Fuse Games has been working hard to develop a new mode: Free Play.Choose your vehicle, character, planet, and track to race alone or with up to 3 other players in local splitscreen action. — STAR WARS: Galactic Racer™ (@starwarsgracer.bsky.social) 2026-11-16T16:15:08.739650326Z

Star Wars Galactic Racer est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.