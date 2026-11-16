DokeV ne sortira qu’en 2028, mais il pourrait donner des nouvelles avant la fin de l’année

Une apparition lors des Game Awards ?

Pour le moment, aucun nouveau retard de production n’est à noter du côté de DokeV. Pearl Abyss a tenu à rappeler ses plans concernant le marketing autour du jeu, en indiquant que celui-ci devrait être jouable durant des événements publics dès la deuxième moitié de l’année 2027. Autrement dit, sans doute lors de la prochaine Gamescom et tous les salons qui gravitent autour de cette période. La sortie finale est quant à elle prévue pour la seconde moitié de 2028, du moins si le calendrier ne bouge pas d’ici là.

Ce que l’on notera surtout, c’est la volonté de Pearl Abyss de présenter DokeV dans les semaines à venir, avant la fin de cette année. Étant donné qu’il ne reste plus beaucoup de temps avant que 2026 soit de l’histoire ancienne, on imagine que cela veut dire que le jeu a des chances de réapparaitre lors des Game Awards qui auront lieu le 11 décembre. Après tout, c’est lors des événements organisés par Geoff Keighley que le jeu a souvent été montré, notamment lors des Game Awards 2021. Oui, il y a 5 ans déjà, preuve que ce projet a définitivement été annoncé trop tôt.