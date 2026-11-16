Star Wars: Fate of the Old Republic ne devrait pas sortir avant un moment, mais il fera parler de lui dès le début 2027

Des détails pour les 50 ans de la saga

Si vous espériez revoir Star Wars: Fate of the Old Republic aux Game Awards de cette année – ce qui aurait été logique étant donné qu’il a été révélé là-bas l’année dernière –, oubliez l’idée. Dans une interview accordée à The Fourth Curtain, Casey Hudson a laissé entendre que le jeu ne ferait pas parler de lui avant le début de l’année 2027 :

« Nous avons plusieurs choses qui arriveront bientôt, l’année prochaine. Nous allons progressivement proposer des nouvelles annonces et des informations à propos du jeu, mais vous n’aurez pas besoin d’attendre longtemps l’année prochaine pour en entendre parler. »

Rien de plus logique lorsque l’on sait que la saga Star Wars fêtera ses 50 ans dès 2027. On pourrait se dire que la date du 4 mai est toute trouvée (journée habituelle des célébrations entourant Star Wars), mais puisque Hudson précise que l’attente ne sera pas très longue, on imagine qu’une communication au premier trimestre reste jouable.

Le projet nécessitera de toute manière encore plusieurs années pour arriver à son terme, puisque le réalisateur a indiqué que l’équipe actuelle ne comportait encore que 60 membres, ce qui est peu pour un projet de la sorte. L’équipe devrait encore s’agrandir durant l’année à venir, peut-être avec quelques rescapés de BioWare, puisqu’il en compte déjà de nombreux dans ses rangs.