Marvel’s Wolverine : Vous pouvez désormais complètement désactiver les aides visuelles, même celles des missions principales

Logan se bouche le nez

Dans le dernier patch de Marvel’s Wolverine, Insomniac Games mettait en place des options pour masquer ces traces, à condition que celles-ci concernent tout ce qui était annexe. Mais même lorsque cela est justifié par le scénario, une partie du public n’en veut pas. Au lieu de se borner dans sa vision, Insomniac Games a donc décidé de rendre ces traces désormais optionnelles.

Avec la nouvelle mise à jour 1.002.001, une option a été intégrée pour désactiver cette fonctionnalité à l’aide du bouton R3. On parle bien ici des traces liées à certaines missions principales du jeu, qui étaient jusqu’ici tout le temps affichées, qu’importe les options choisies. Voilà qui devrait donc mettre fin à une polémique qui a pris bien plus d’ampleur que ce que l’on aurait pu imaginer, tout en relançant le débat autour des fameuses « lignes jaunes » que l’on retrouve dans bon nombre de jeux pour guider le public.

Marvel’s Wolverine est disponible en exclusivité sur PS5. N’hésitez pas à aller consulter notre test ou notre guide complet pour en savoir davantage sur le jeu.