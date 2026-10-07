Marvel’s Wolverine : Vous pouvez désormais complètement désactiver les aides visuelles, même celles des missions principales

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L’affaire a fait bien plus de bruit que nécessaire, mais Insomniac a au moins décidé de réagir pour clore ce chapitre. Depuis la sortie de Marvel’s Wolverine, la question autour des aides visuelles activées d’office ne cesse de faire débat. Le studio a alors proposé via de multiples mises à jour de réduire la présence des fameuses « traces » censées symboliser les odeurs des objets ou des personnes recherchées par Logan. Insomniac Games tenait cependant à conserver ces traces lorsqu’elles étaient justifiées par le scénario, mais le studio a là aussi décidé de revoir sa position.

Marvel's Wolverine // Source : Sony

Logan se bouche le nez

Dans le dernier patch de Marvel’s Wolverine, Insomniac Games mettait en place des options pour masquer ces traces, à condition que celles-ci concernent tout ce qui était annexe. Mais même lorsque cela est justifié par le scénario, une partie du public n’en veut pas. Au lieu de se borner dans sa vision, Insomniac Games a donc décidé de rendre ces traces désormais optionnelles.

Avec la nouvelle mise à jour 1.002.001, une option a été intégrée pour désactiver cette fonctionnalité à l’aide du bouton R3. On parle bien ici des traces liées à certaines missions principales du jeu, qui étaient jusqu’ici tout le temps affichées, qu’importe les options choisies. Voilà qui devrait donc mettre fin à une polémique qui a pris bien plus d’ampleur que ce que l’on aurait pu imaginer, tout en relançant le débat autour des fameuses « lignes jaunes » que l’on retrouve dans bon nombre de jeux pour guider le public.

Marvel’s Wolverine est disponible en exclusivité sur PS5. N’hésitez pas à aller consulter notre test ou notre guide complet pour en savoir davantage sur le jeu.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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