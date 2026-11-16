Fable : La carte de Bowerstone a été dévoilée, avec plein de détails sur le jeu

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La dernière présentation vidéo de Fable n’aura pas su nous donner de véritables nouvelles informations du jeu, mais celles-ci étaient en réalité cachées au sein du magazine spécial conçu par Xbox pour célébrer ses 25 ans. Toute une section est ici consacrée au prochain Fable, avec quelques détails intéressants pour celles et ceux qui attendent de savoir comment Bowerstone a été transformée.

Fable // Source : Xbox

Le point névralgique de votre aventure

Célèbre ville d’Albion, Bowerstone promet à nouveau d’être au cœur de vos aventures dans le prochain Fable, en étant même le « centre de gravité » de votre périple. Ce magazine nous en donne un meilleur aperçu avec une carte pour la capitale, qui permet de mieux comprendre sa structure. Vous n’y verrez pas de choses précises, mais vous pourrez au moins repérer où se trouvent la Guilde des Héros, la Tour de l’Horloge ainsi que le château de Fairfax, que vous pourrez voir au loin même lorsque vous aurez quitté la ville.

Ne vous attendez pas pour autant à ce que cette version Bowerstone ressemble à celle vue dans les précédents Fable. Le studio a pris des libertés pour tout changer, afin que la ville corresponde à ce que Playground voulait créer. Cela se verra dans la disposition des quartiers et dans l’architecture globale. Ralph Fulton, réalisateur du jeu, promet qu’il s’agira là de la zone la plus dense de n’importe quel jeu créé par Playground Games, avec trois quartiers bien distincts :

  • Copperbottom : le quartier le plus pauvre de la ville, celui des travailleurs, avec un aspect plus médiéval où les habitations s’entassent les unes sur les autres.
  • Butterfield Market : le quartier commerçant bâti autour de la Tour de l’Horloge.
  • Bowerminister : le quartier riche avec les maisons les plus grandioses, qui sont bien gardées.

Dans cette ville, vous pourrez y trouver des tas de quêtes annexes ainsi que des clins d’œil aux précédents jeux, comme la présence de coffres spéciaux à ouvrir avec l’aide de différentes clés, ainsi que de portes démoniaques (celles avec les visages gravés) qui demandent d’accomplir certains objectifs pour être ouvertes.

Fable est prévu pour le 23 février 2027 sur PC, Xbox Series et PS5.

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Fable
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Date de sortie : 23/02/2027

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