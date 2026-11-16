GTA 6 promet une grande liberté dans le chaos que vous pouvez déclencher, mais il encouragera aussi l’empathie selon Rockstar

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Souvent pointée du doigt pour cette raison, la saga GTA est souvent synonyme de violence débridée, permettant aux joueurs et aux joueuses de se lâcher complètement et d’endosser le rôle d’un criminel le temps d’une partie. GTA 6 ne fera pas exception ici, d’autant plus qu’il nous place dans la peau d’un couple à la Bonnie & Clyde. Mais Rockstar tient aussi à souligner que cet épisode vous permettra aussi d’adopter un comportement plus sage.

GTA 6 // Source : Rockstar

Le roleplay avant tout

Dans une interview accordée à The Guardian (relayée par GameRoll sur Twitter) à propos de GTA 6, le co-PDG de Rockstar, Rob Nelson, est d’abord revenu sur le fait qu’incarner un couple demande aussi de faire des choix sur la manière dont vous allez traiter la relation entre Jason et Lucia. Faire tout et n’importe quoi sans vous soucier des conséquences aura un impact sur les deux tourtereaux. Mais au-delà de ce détail, Rockstar veut vous encourager à jouer de façon très roleplay, en respectant le fait que Jason et Lucia sont des criminels de bas étage dans un premier temps, qui s’attaquent uniquement à des contrats à leur portée, plutôt que de déclencher le chaos dans la ville :

« Ils sont un jeune couple qui a le dos au mur. Narrativement parlant, ça n’aurait pas de sens pour eux de causer un vrai carnage et de faire autant de bruit que possible. »

Rockstar a déjà confirmé par le passé que ce GTA 6 rendrait certaines mécaniques liées au crime plus compliquées (comme le vol de voiture), sans pour autant brider la volonté de celles et ceux qui veulent profiter du titre comme d’un grand bac à sable où tout est permis. En revanche, le studio a voulu intégrer des mécaniques qui vont encourager l’empathie, selon Nelson :

« Je dirais que c’est l’un des buts de l’histoire que nous essayons de raconter. Nous avons essayé d’intégrer des mécanismes qui l’encourage pour la toute première fois dans un GTA, pour celles et ceux qui le voudront. »

Entre l’aspect plus roleplay et la tentation de faire n’importe quoi, vous serez quand même libres de faire ce que vous voulez, même s’il faudra faire face aux conséquences de vos actions. On découvrira tout cela dès ce jeudi 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

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Date de sortie : 19/11/2026

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