Un jeu AAA Blade Runner est en discussion avec les ayants droits de la licence, sans que l’on sache avec qui

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La saga Blade Runner s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec la série Blade Runner 2099, qui sera portée par Michelle Yeoh et Hunter Schafer, tout ça pour le compte d’Amazon Prime Video. Ce retour permettra d’estimer si la licence a encore quelque chose à raconter, et si elle trouve encore son public. Une chose est cependant certaine : ses ayant-droits ont envie que la saga perdure, et pas qu’à la télévision et au cinéma.

Blade Runner
Blade Runner: Enhanced Edition // Source : Nightdive Studios

Pas chez Atari, on imagine

Avant de savoir si la licence Blade Runner pourrait attirer une large audience, on peut penser qu’un jeu comme Cyberpunk 2077 a bien préparé le terrain pour une adaptation de la saga. Andrew Kosove et Broderick Johnson (les co-PDG d’Alcon Entertainment, qui possède les droits de la marque) sont en tout cas convaincus que si un jeu Blade Runner venait à être produit, il faudrait qu’il aille jouer dans la cour des grands, c’est pourquoi ils confirment auprès d’IGN que des discussions pour un jeu AAA Blade Runner sont bien en cours.

Le duo n’a malheureusement pas voulu en dire plus, mais il a bien appuyé sur le terme « AAA » lorsque IGN a posé la question. On ignore avec qui ces discussions ont lieu, et si elles arriveront vraiment à bout. Au-delà d’un premier film qui a su marquer les esprits, la saga Blade Runner n’est pas une licence particulièrement rentable à Hollywood pour l’instant, c’est pourquoi produire un jeu AAA à son sujet pourrait être un pari. Il y a quelques années, on aurait pu parier qu’Amazon était dans la course puisqu’ils produisent Blade Runner 2099, mais le géant de la vente a clairement réduit ses ambitions dans l’industrie du jeu vidéo ces derniers temps. À voir où ces discussions mèneront.

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