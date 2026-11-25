Comment débloquer la chasse et les missions de Bret Vogel dans GTA 6 ?

Pour commencer à chasser, vous devez progresser jusqu’au chapitre 2 de l’histoire et effectuer les premières missions de Bret Vogel, un ancien camarade de Jason qui dirige l’entreprise Killtelligence Provisions, près du mont Kalaga. Après la mission principale « Pause Café », Bret vous enverra un message pour vous proposer de le rencontrer. Cette première quête, intitulée « Label Vétéran » vous initiera aux mécaniques de chasse.

Au cours de cette mission, vous obtiendrez notamment le Killtelligence SM-69, un fusil de chasse unique particulièrement utile pour abattre les gros animaux.

Par la suite, Bret vous proposera différentes listes de chasse, mais vous transmettra également des informations concernant des animaux particulièrement rares. Contrairement aux chasses classiques, ces créatures ne disposent pas toujours d’un emplacement précis indiqué sur votre carte. Il faudra donc exploiter les indices de Bret pour les retrouver.

Attention, les missions de chasse de Bret sont réservées à Jason. Vous ne pourrez donc pas les effectuer avec Lucia.

Où trouver tous les animaux uniques dans GTA 6 ?

Il existe neuf animaux uniques répertoriés dans la catégorie Chasse. Chacun possède des caractéristiques particulières et se trouve dans une région spécifique de Leonida. Il faudra également avancer dans les missions classiques de chasse pour que Bret vous confie certaines missions impliquant des animaux uniques à abattre.

Nous vous conseillons également de patienter jusqu’à recevoir les informations de Bret concernant votre prochaine cible avant de partir à sa recherche. Par ailleurs, la première chasse unique vous permet de débloquer le trophée « Go élan ».

Cerf unique (Grayson)

Le premier animal est un cerf particulièrement imposant qui possède des bois démesurés. Rendez-vous au nord-est de Grayson, dans la zone côtière située entre l’autoroute et l’océan. L’animal ne se trouve pas forcément là où nous avons chassé la bête. Il vous faudra donc chercher dans la zone.

Contrairement aux cerfs habituels, celui-ci peut charger lorsqu’il se sent menacé. Évitez donc de vous approcher trop près et privilégiez un tir précis avec le Shrewsbury SM-69. Selon la qualité de sa carcasse, ce cerf peut rapporter entre 6 400 et 11 250 $.

Crocodile unique (Wetman Bay)

Il s’agit de l’un des animaux les plus impressionnants et les plus lucratifs de cette série de chasses. Ce crocodile possède une peau particulièrement sombre et des dents qui dépassent de son museau. Cherchez dans les marécages situés entre Wetman Bay et Cottonmouth Lake, plus précisément sur les petites îles au sud-est de Wetman Bay.

Ne perdez pas de temps à chercher dans l’eau, il sera généralement sur terre ou sur les côtes. Utilisez votre fusil de chasse pour tenter de l’abattre d’un seul tir. Avec une carcasse en parfait état, vous pouvez espérer obtenir jusqu’à 28 250 $, contre environ 16 250 $ pour une prise de moindre qualité.

Alligator des marais unique (Buckskin Swamp)

Cet alligator se distingue par les nombreuses cicatrices qui recouvrent son corps. Rendez-vous dans les profondeurs de Buckskin Swamp, à l’ouest de Vice City. L’animal se trouve sur les îlots situés dans la partie centrale des marécages, légèrement vers le sud-est. Comme pour le crocodile, nous vous conseillons de rester à bonne distance et d’utiliser un fusil adapté aux gros animaux.

Cette chasse peut rapporter entre 7 900 et 13 750 $, selon l’état de la carcasse.

Sanglier unique (Wild Hog Point)

Ce sanglier se reconnaît à son pelage inhabituel, sa longue crinière et ses défenses abîmées. Il est également particulièrement agressif lorsqu’on s’approche de son territoire. Vous devez vous rendre à Wild Hog Point, à l’ouest de Port Gellhorn, non loin d’un aérodrome et d’une ancienne station radar.

Le sanglier peut rapidement vous charger. Un tir bien placé avec le Shrewsbury SM-69 reste la meilleure solution pour éviter de l’endommager. Sa revente permet de récupérer entre 10 500 et 18 250 $.

Ours noir unique (Hamlet)

Pour trouver cet ours noir, rendez-vous au sud de Hamlet, dans les champs et les zones boisées proches des petits étangs situés en contrebas de Boone Speedway. Prenez le temps d’observer les environs avec vos jumelles ou votre lunette de visée pour repérer l’animal avant qu’il ne vous remarque.

Une fois l’ours identifié, privilégiez un tir à la tête ou au cœur pour l’abattre proprement. Cette chasse peut vous rapporter entre 6 800 et 12 000 $. Comme pour les autres animaux particulièrement imposants, il n’est pas nécessaire de transporter vous-même la carcasse jusqu’à Bret.

Coyote unique (Belville)

Ce coyote est facilement reconnaissable à son pelage aux teintes orangées. Cherchez dans les terres agricoles situées au nord de Belville, plus précisément entre Caledonia Boulevard et Chastity Avenue. Contrairement aux gros animaux précédents, le coyote nécessite une arme plus adaptée à sa taille. Nous vous conseillons donc d’utiliser le Hawk & Little Mediator, plutôt qu’un fusil trop puissant.

La qualité de votre tir reste particulièrement importante pour préserver la valeur de la carcasse. Cette chasse peut rapporter entre 9 500 et 16 750 $.

Renard blanc unique (Howe Dairy)

Il s’agit probablement de l’un des animaux les plus faciles à reconnaître grâce à son pelage entièrement blanc et à ses longues oreilles. Rendez-vous aux alentours de Howe Dairy, une exploitation agricole située près d’Emerald Springs, à l’est de la route 183. Comme pour le coyote, nous vous conseillons d’utiliser le Hawk & Little Mediator afin de limiter les dégâts infligés à sa carcasse.

Une prise en bon état peut rapporter jusqu’à 18 250 $, contre environ 10 500 $ pour une carcasse moins bien préservée.

Panthère unique (Belpoint Island)

Cette panthère possède un pelage inhabituel aux reflets violacés et constitue l’une des cibles les plus dangereuses de cette liste. Rendez-vous sur Belpoint Island, une grande île située à l’ouest de Capri. L’animal se trouve généralement dans la partie sud de l’île. Pour rejoindre les lieux, vous pouvez utiliser un bateau ou un hélicoptère. Une fois sur place, avancez prudemment et essayez de repérer la panthère avant qu’elle ne vous attaque.

Nous vous conseillons de conserver une certaine distance et de préparer votre arme avant de vous engager dans la végétation. La panthère peut bondir très rapidement sur votre personnage. Une fois abattue, elle peut rapporter entre 8 600 et 15 000 $.

Alligator Albinos unique (Leaf Links)

Il s’agit sans doute de la chasse la plus facile de cette liste. Rendez-vous à Leaf Links et cherchez l’Alligator Albinos dans les parcours de Golf. L’animal possède une peau blanche très voyante et le terrain est particulièrement dégagé. Ainsi, vous ne devriez avoir aucun mal à le dénicher. Cependant, il s’agit d’une zone interdite, faites donc bien attention de ne pas vous faire repérer par les agents de sécurité. Evitez les routes fréquentées pour être tranquille dans votre recherche.

Cette chasse peut rapporter jusqu’à 25 000$.

Chasse GTA 6 : comment obtenir une carcasse parfaite et gagner plus d’argent ?

Pour gagner un maximum d’argent, il ne suffit pas de retrouver et d’abattre votre cible. La qualité de la carcasse influence directement le montant que Bret vous versera. Avant de tirer, prenez donc le temps d’étudier l’animal à l’aide de vos jumelles ou de la lunette de votre fusil. Vous pourrez ainsi connaître son espèce, sa valeur potentielle et l’arme recommandée.

Dans tous les cas, avoir un sniper de chasse et le fusil pour les petits gibiers sur soi est suffisant. Le plus important est ensuite de réaliser une mise à mort propre. Privilégiez un tir unique dans une zone vitale (en rouge), notamment la tête, le cœur ou les poumons. Multiplier les tirs ou employer une arme inadaptée risque d’endommager la carcasse et de réduire considérablement sa valeur.

Pour les animaux transportables, il faudra récupérer leur dépouille et la rapporter à Bret. En revanche, pour les plus imposants, comme les ours ou les crocodiles, une photo suffit pour que votre contact se charge de la récupération. Pensez également à utiliser régulièrement la Concentration pour suivre les traces laissées par les animaux, notamment lorsqu’ils se déplacent dans la végétation.

Les prédateurs comme les crocodiles ou les panthères sont facilement repérables grâce à leur couleur rouge. Attention toutefois dans les secteur prêt des habitation, les animaux ne sont pas toujours visibles via une surbrillance. Veillez donc à bien observer avec vos jumelles.

Quelles sont les récompenses des chasses uniques dans GTA 6 ?

Au-delà des sommes importantes que vous pouvez récupérer, les chasses uniques permettent de progresser dans plusieurs objectifs du jeu. En abattant un premier animal unique pour Bret, vous pourrez notamment obtenir le trophée ou succès de bronze « Go élan », dont la condition est de chasser un animal unique pour votre contact.

Les neuf animaux sont également associés au défi de survie « Chasseur légendaire » qui demande d’éliminer toutes les créatures uniques. En progressant dans le quête de chasse, vous obtiendrez également une tenue de chasse. Celle-ci vous permet d’être plus discret et d’approcher plus facilement les animaux sans qu’ils vous détectent.

A la fin de toutes les chasses, Bret vous récompensera également avec d’un pick-up flambant neuf : La « Karin Rebel de Bret ».

Si vous recherchez d’autres guides et astuces, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 qui regroupe tous nos conseils pour explorer Leonida.