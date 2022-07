Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est toujours en vie

L’incertitude autour de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est totale. Depuis son report et son changement de studio, le titre a complétement disparu des radars, et même si son éditeur Paradox se veut être rassurant, ce silence radio inquiète forcément celles et ceux qui attendent le jeu. Alors pour faire face à toutes ces interrogations, l’éditeur s’est une nouvelle fois exprimé au sujet du jeu, afin de clarifier les choses une bonne fois pour toutes.

