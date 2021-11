Paradox donne de bonnes nouvelles sur le développement de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Depuis son report et son changement de studio, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est en pleine traversée du désert, ce qui n’a rien de rassurant pour les fans de la franchise. Heureusement, si le titre est passé proche de l’annulation, Paradox Interactive a trouvé un nouveau studio a qui confier l’affaire, et l’éditeur vient aujourd’hui nous dire que cette fois-ci, tout semble se passer pour le mieux.

Pas de communication avant un moment

C’est dans son rapport du troisième trimestre, relayé par PC Gamer, que l’on apprend que pour le moment, Paradox se dit « être heureux » de l’avancée du projet, ce qui ne veut pas dire pour autant que l’on reverra le jeu rapidement. L’éditeur conserve toujours le mystère quant à l’identité du studio qui a repris le jeu, et estime que ce n’est pas le moment de parler d’une nouvelle date de sortie pour ce titre :

« Le nouveau studio se débrouille plutôt bien et nous sommes satisfaits de l’avancement du projet, mais il nous reste encore un certain temps avant de pouvoir commencer à parler d’une date de sortie. »

Si l’éditeur préfère ne rien dire pour le moment, c’est pour que le studio se concentre uniquement sur le développement, plutôt que sur la communication. Cette situation devrait durer un moment selon Paradox, ce qui veut dire qu’il ne faut pas espérer voir Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 dans les prochaines semaines.