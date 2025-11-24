Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 aurait pu changer de nom, si Paradox avait suivi l’avis de The Chinese Room

Pas assez d’argent et de temps pour un vrai Bloodlines 2

Puisque Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 n’avait finalement plus grand-chose avec le premier épisode, changer de nom aurait pu éviter au public d’avoir des attentes parfois démesurées sur ce projet bien compliqué. The Chinese Room en avait conscience selon Dan Pinchbeck, qui explique que le studio n’avait pas assez de temps et de moyen pour créer un RPG de la sorte, et que par conséquent, un changement de nom aurait reflété avec plus d’exactitude ce qu’il pouvait réellement faire avec ce projet :

« On se réunissait souvent pour élaborer des stratégies afin d’éviter que le jeu ne s’appelle Bloodlines 2. Le plus important pour nous était d’affirmer clairement que ce n’est pas Bloodlines 2. On ne peut pas faire Bloodlines 2. Il n’y a pas assez de temps. Il n’y a pas assez d’argent. Bloodlines 1 est sorti à une période charnière du développement de jeux vidéo, en même temps que des titres comme Stalker et Shenmue. À cette époque, on pouvait sortir un jeu très ambitieux, certes truffé de bugs et de failles, mais totalement imparfait, et l’ambition était vraiment stimulante. Beaucoup de ces jeux sont devenus cultes, mais à y regarder de plus près, ils n’étaient pas si bons. Des idées géniales, des idées formidables, les joueurs les adoraient. Ce ne serait plus possible aujourd’hui. Essayer de recréer cette magie dans un contexte différent semblait une erreur. »

Plusieurs idées sont ensuite revenues sur la table :

« On a donc abordé le projet en se demandant ce qu’on pouvait faire avec le temps et l’argent disponibles. Et là, l’idée qui a fait son chemin, et qui va sans doute faire hurler les joueurs de Bloodlines 1, c’est que je suis arrivé et j’ai dit : « On ne peut pas faire Bloodlines 2, on ne peut pas faire Skyrim, mais on peut faire Dishonored. » »

Ce qui montre encore une fois que The Chinese Room n’était peut-être pas le studio adéquat pour reprendre un tel projet, mais telle a été la décision de Paradox, qui semblait vouloir venir à bout du jeu coûte que coûte, après de trop longues années à faire du sur place à ce sujet. Finalement, Bloodlines 2 ne ressemble effectivement pas à Bloodlines 1, et on imagine maintenant que Bloodlines 3 ne sera jamais une priorité.