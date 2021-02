Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ne sortira pas en 2021 et change de studio

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, qui commence à ressembler à un projet maudit. Après avoir perdu sa senior narrative, son scénariste et son directeur créatif, le jeu devait nous parvenir en 2021 après un énième report. Mais pas de chances pour celles et ceux qui attendaient le jeu, puisque Paradox Interactive annonce que le titre ne sortira finalement pas en 2021.

Un développement tumultueux

Dans son dernier bilan financier, Paradox Interactive indique que même si 2020 est une année record, plusieurs jeux vont être repoussés à cause des conditions de travail difficiles pour les studios. Le premier d’entre eux n’est autre que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, qui manquera donc sa fenêtre de lancement qui était fixée à 2021.

Mais le problème autour du jeu semble être bien plus profond que cela. Suite aux multiples départs, on pouvait effectivement se demander ce qui se passait chez Hardsuit Labs, le studio en charge du projet. Visiblement, rien de bon, puisque Paradox Interactive indique que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 va changer de studio lead, ce qui veut dire qu’un autre studio va prendre en charge le jeu pour le terminer.

Autant dire qu’un changement de la sorte n’est jamais bon signe, surtout pour un titre qui devait sortir cette année. La raison pour ce changement n’est pas non plus donnée, mais Paradox estime que c’était la « meilleure décision« .

On peut alors se demander si on est en droit d’attendre des changements profonds sur le jeu, ou si le studio se contentera simplement de terminer les choses entreprises par Hardsuit Lab.

Une chose est certaine, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ce n’est pas pour tout de suite.