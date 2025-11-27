Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un échec commercial, et Paradox admet que c’est un peu de sa faute

Responsable, mais juste sur les prévisions de ventes

L’heure n’est définitivement pas à la fête chez Paradox et The Chinese Room, qui doivent aujourd’hui acter le fait que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 n’a pas atteint ses objectifs de ventes. On ignore à combien d’exemplaires s’est vendu le jeu depuis sa sortie le mois dernier, mais visiblement, pas assez pour satisfaire l’éditeur.

Dans une note adressée aux investisseurs, le PDG de Paradox, Fredrik Wester, veut faire passer le message que l’éditeur se porte responsable de cet échec commercial, même s’il se garde bien de citer un manque de temps ou de budget alloué aux équipes, en se concentrant uniquement sur les prévisions attendues pour le jeu, loin d’être réalistes :

« Nous avions de grandes attentes depuis longtemps, car nous avions constaté qu’il s’agissait d’un bon jeu, exploitant une licence solide dans un genre à large audience. Un mois après sa sortie, nous constatons malheureusement que les ventes ne sont pas à la hauteur de nos prévisions, ce qui nous oblige à procéder à une dépréciation d’actifs. La responsabilité nous incombe entièrement en tant qu’éditeur. Le jeu se situe en dehors de notre secteur d’activité principal et, avec le recul, il est clair que cela a compliqué l’évaluation des ventes. À l’avenir, nous concentrerons nos investissements sur nos segments clés et, parallèlement, nous évaluerons la meilleure façon de développer le catalogue de la marque World of Darkness. »

D’ordinaire plus spécialisé dans les jeux de stratégie et de gestion, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est en effet une petite anomalie au sein du catalogue de Paradox. Même avant cet échec, l’éditeur avait indiqué qu’il ne se risquerait plus à de tels écarts. Il affirme néanmoins que les mises à jour et DLC prévus pour le jeu sont toujours d’actualité et sortiront bien en temps et en heure.