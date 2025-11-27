Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un échec commercial, et Paradox admet que c’est un peu de sa faute

Dire que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 était condamné depuis des années est un peu fataliste, mais il aurait fallu un miracle pour que The Chinese Room parvienne à redresser le projet après tant d’années d’errance. Sans grande surprise, on apprend aujourd’hui que le jeu n’a pas rencontré le succès espéré par Paradox, son éditeur, qui annonce une dépréciation de plus de 37,4 millions de dollars de coûts de développement suite à cet échec.

bloodlines 2

