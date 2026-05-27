Dragon Quest XII change de nom et dévoile ses toutes premières images

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Révélé il y a de cela cinq ans déjà, Dragon Quest XII a eu droit à un développement tumultueux. Des échos ont évoqué le fait que l’équipe en charge de ce projet avait décidé de rebooter ce dernier, ce qui n’est jamais de bon augure. Alors même lorsque Square Enix a annoncé qu’il organisait un live spécial pour fêter les 40 ans de la licence, on n’osait pas vraiment espérer que ce douzième épisode donne de ses nouvelles. Pourtant, Yosuke Saito, producteur exécutif sur la licence, et Yuji Horii, game designer de légende, nous ont présenté les premières images de cet épisode très attendu.

Dragon Quest XII: Beyond Dreams

Les rêves remplacent les flammes

Découvrez donc aujourd’hui les toutes premières images de Dragon Quest XII, qui change par ailleurs de sous-titre. Ne l’appelez plus The Flames of Fates, mais plutôt Dragon Quest XII: Beyond Dreams. En France, il se nommera Dragon Quest XII: Au-delà des rêves.

Une première vidéo nous permet de découvrir notre protagoniste (qui a l’air aussi fatigué que notre équipe) ainsi que d’autres personnages qui viendront sans doute rejoindre notre groupe. Peu de gameplay à se mettre sous la dent ici, et on ignore ce que le jeu va raconter, si ce n’est que notre héros sera hanté par d’étranges visions durant son sommeil.

On nous confirme également que les personnages ont bien été designés par feu Akira Toriyama, tandis que la bande-son a été composée par Koichi Sugiyama avant son décès. C’est dire à quel point le titre est en préparation depuis longtemps.

Le jeu a été repris de zéro

Ce que l’on retiendra aussi de cette présentation de Dragon Quest XII, c’est l’aveu concernant son développement particulièrement chaotique. Yosuke Saito a confirmé que le projet avait été rebooté en cours de route, ce qui veut dire que sa date de sortie est encore très éloignée :

« Nous travaillons activement sur Dragon Quest XII, mais à cause d’une réorganisation de l’équipe et d’un développement repris de zéro, le jeu ne sera pas entre vos mains avant un petit moment. Le travail sur la version originale Dragon Quest XII: The Flames of Fate, a rencontré beaucoup d’embûches en chemin. Et alors que l’on discutait avec M. Horii sur ce à quoi un jeu Dragon Quest devrait ressembler, nous avons décidé de changer des choses et de reprendre depuis le début. C’était une décision importante, mais je pense qu’elle était la bonne afin de nous assurer que le prochain jeu Dragon Quest soit celui que les fans espèrent. »

En somme, pas de sortie cette année, et peut-être pas avant longtemps, mais au moins, le jeu avance et ces premières images sont un peu plus concrètes. Pas d’informations non plus sur les plateformes visées ici.

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