Sony dépose un nouveau brevet, cette fois-ci pour créer des podcasts avec certains personnages via l’IA

Ou comment se mettre à dos toutes les voix derrière ses personnages cultes

La dernière trouvaille en date de Sony est pour le moins curieuse, même si elle n’est pas toute récente. Selon VGC, c’est en juillet 2024 que le constructeur a déposé une demande de brevet pour une nouvelle technologie (avant d’être approuvée le mois dernier), qui a pour but de générer des podcasts pour les joueurs.

Et pas n’importe lesquels, puisque l’on parle ici de podcasts créés à partir des préférences et des données (vos jeux joués récemment, ceux de vos amis, etc.) de chaque joueur, qui seraient générés à l’aide d’une voix d’un personnage iconique issu d’un jeu auquel vous auriez joué par le passé. Comme si Nathan Drake ou Kratos venaient vous présenter les infos du jour en somme, en vous parlant par exemple des mises à jour d’un jeu ou en vous faisant des recommandations, tout en partageant l’activité de vos amis.

Et on n’imagine pas à quel point les comédiens et comédiennes de doublage doivent grincer des dents en lisant cela, surtout suite à une grève (surtout américaine) qui s’est étalée sur plusieurs mois à cause des dangers de l’IA (entre autres choses). À l’heure où ce métier est mis en danger, il serait très mal vu de mettre en pratique un tel brevet. Rien ne dit que Sony le fera (et c’est tant mieux), à l’image des nombreux autres brevets qu’il dépose assez régulièrement.