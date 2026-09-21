Marvel’s Wolverine : Insomniac Games atténue la visibilité des traînées bleues grâce à son dernier patch

Une odeur moins visible, mais toujours là

Moquées sur les réseaux sous le nom de « traces de pet », les traînées olfactives de Marvel’s Wolverine ont pour beaucoup brisé l’immersion et l’intérêt de la dimension exploration, déjà très limitée. Après s’être dans un premier temps justifié de la fréquence et du degré de visibilité de ces traînées bleues, Insomniac Games a finalement agi.

Par l’intermédiaire du patch 1.001.005, le studio américain a rendu un poil moins discordant ces pistes qui symbolisent les sens olfactifs de Logan. D’un signal vif et épais, on passe à quelque chose de plus éthéré et subtil.

En revanche, on ne peut toujours pas purement et simplement enlever cet indicateur, ni profiter d’une option permettant de rebasculer sur le précédent rendu, au cas où. Au moins, ce n’est peut-être qu’un détail qui ne changera pas vraiment l’expérience pour beaucoup, mais c’est déjà ça de pris.

Marvel’s Wolverine est disponible depuis le 15 septembre sur PS5. N’hésitez pas à aller consulter notre test ou encore notre guide complet du jeu.