Marvel’s Wolverine : Insomniac Games atténue la visibilité des traînées bleues grâce à son dernier patch

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Pas autant acclamé que les jeux Marvel’s Spider-Man, avis Metacritic de la presse et du public à l’appui, Marvel’s Wolverine a surtout vu ses défauts pointés malgré une expérience loin d’être aussi catastrophique que le bruit sur les réseaux laisse l’entendre. Parmi ce qui a pu gêner, les traînées bleues symbolisant les odeurs que peut sentir Logan étaient jugées trop criardes. Un aspect que n’a pas tardé à modifier Insomniac Games, via un patch.

Marvel's Wolverine // Source : ActuGaming

Une odeur moins visible, mais toujours là

Moquées sur les réseaux sous le nom de « traces de pet », les traînées olfactives de Marvel’s Wolverine ont pour beaucoup brisé l’immersion et l’intérêt de la dimension exploration, déjà très limitée. Après s’être dans un premier temps justifié de la fréquence et du degré de visibilité de ces traînées bleues, Insomniac Games a finalement agi.

Marvels wolverine trainee bleue pre patch 1Marvels wolverine trainee bleue post patch 2

Par l’intermédiaire du patch 1.001.005, le studio américain a rendu un poil moins discordant ces pistes qui symbolisent les sens olfactifs de Logan. D’un signal vif et épais, on passe à quelque chose de plus éthéré et subtil.

En revanche, on ne peut toujours pas purement et simplement enlever cet indicateur, ni profiter d’une option permettant de rebasculer sur le précédent rendu, au cas où. Au moins, ce n’est peut-être qu’un détail qui ne changera pas vraiment l’expérience pour beaucoup, mais c’est déjà ça de pris.

Marvel’s Wolverine est disponible depuis le 15 septembre sur PS5. N’hésitez pas à aller consulter notre test ou encore notre guide complet du jeu.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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