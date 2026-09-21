Une démo de Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible juste avant la sortie du jeu

Prenez votre ticket pour Paris avec un peu d’avance

C’est durant le Tokyo Game Show que l’on a appris la nouvelle : Castlevania: Belmont’s Curse aura bel et bien droit à sa démo, qui sera disponible dès le 1ᵉʳ octobre sur toutes les plateformes, à une heure encore non précisée. Celle-ci vous présentera sans doute le début du jeu, étant donné que votre sauvegarde pourra ensuite être transférée vers le jeu final.

Vous y verrez donc probablement la même chose que nous lors de notre essai à la Gamescom, en assistant à l’arrivée de Rose et de son père dans la ville de Paris, à l’aube du XVIᵉ siècle, lorsque la capitale française est sous le joug des démons. Si vous souhaitez déjà en savoir plus sur nos premières impressions, on vous redirige vers notre aperçu complet, ainsi que vers notre interview d’Evil Empire et Konami, où l’on en apprend plus sur les origines du projet et ses coulisses.

Castlevania: Belmont’s Curse sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch première du nom. Aucune version native Switch 2 n’a été annoncée pour le moment.