Cairn vous invite a reprendre votre ascension dès le 29 octobre avec son premier DLC gratuit

Marco fait ses débuts

Afin de faire quelques ajustements, The Game Bakers avait décidé de ne pas sortir le premier DLC de Cairn dès le 13 août dernier, contrairement à ce qui était initialement prévu. Après plusieurs semaines de travail supplémentaires, On the Trail: Deep Water est presque prêt, et le studio nous donne maintenant rendez-vous pour le 29 octobre.

Cette extension gratuite sera la première d’une série de mises à jour, et vous proposera de nouveaux défis à accomplir avec cette fois-ci trois nouvelles zones à gravir (avec de beaux paysages en récompense) que l’on peut apercevoir dans cette bande-annonce, tout en rendant votre rapport avec l’eau peut-être un peu moins compliqué. On y voit surtout qu’Aava ne sera plus le seul personnage jouable, puisque vous pourrez désormais choisir de faire de la grimpette en compagnie de Marco si vous le souhaitez.

Cairn est maintenant disponible sur PC et PlayStation 5. Une version Switch 2 est toujours prévue pour le début de l’année 2027.