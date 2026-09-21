Le film Resident Evil de Zach Cregger réalise le meilleur lancement pour la saga au cinéma

Un record pour la licence, et de bons chiffres tout court

Les premiers chiffres sont tombés pour le film Resident Evil de Zach Cregger, et ils sont très satisfaisants. Pour ses premiers jours en salles, le long-métrage a enregistré 60 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est un record pour la saga au cinéma, dépassant les 26 millions réalisés par Resident Evil: Afterlife durant son premier week-end. À l’échelle du monde entier, cette nouvelle adaptation atteint les 108,3 millions de dollars. C’est donc déjà bien plus que l’ensemble de la carrière de Bienvenue à Raccoon City, qui avait terminé sa course à 42 millions de dollars.

Sony, qui distribue le film, doit être ravi de ces résultats dans la mesure où, selon Variety, il tablait plutôt sur un démarrage entre 40 et 50 millions de dollars sur le marché américain. Plusieurs choses peuvent expliquer que ces prévisions soient battues aujourd’hui, comme le fait que le film a eu droit à de bonnes critiques (chose rare pour la licence au cinéma), tandis que le public (surtout la Gen Z) semble être très friand de films d’horreur cette année, en témoignent les succès hallucinants d’Obsession et Backrooms.

À voir maintenant si Resident Evil pourra battre le score d’Evanouis, autre film de Cregger, qui avait été considéré comme une réussite absolue en raison d’un budget de 38 millions de dollars, pour un box-office à 270 millions.