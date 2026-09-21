Si CD Projekt Red a basculé sur l’Unreal Engine 5 pour The Witcher 4, ce n’est pas à cause du lancement raté de Cyberpunk 2077

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Aujourd’hui, Cyberpunk 2077 jouit d’une excellente réputation et de ventes plus que satisfaisantes, ce qui était loin d’être gagné lors de son lancement – on peut le dire – chaotique. Beaucoup associent cet échec à la décision de CD Projekt Red de se débarrasser de son moteur maison REDengine pour lui préférer l’Unreal Engine 5, moins personnel mais plus simple à prendre en mains. Selon le co-PDG du studio, Michał Nowakowski, ce n’est pourtant pas le cas.

The Witcher 4 // Source : CD Projekt Red

Un autre « jeu » se cache derrière cette décision

Dans une interview chez Deconstructor of Fun (relayée par VGC), Michał Nowakowski revient sur ce qui a motivé ce changement de moteur, essentiel pour lancer le chantier autour de The Witcher 4. Il sait que beaucoup de personnes pensent que le REDengine a été écarté suite aux soucis rencontrés lors du lancement de Cyberpunk 2077, et s’il reconnaît que cela a joué un rôle, ce qui a surtout motivé le studio est la présentation de The Matrix Awakens, vraie démo technique de l’Unreal Engine 5 :

« Ce n’est pas le lancement de Cyberpunk qui nous a convaincus d’abandonner le REDengine pour passer à l’Unreal Engine 5 pour nos futurs projets. C’est plutôt le moment où nous avons eu un aperçu en avant-première de la démo Matrix créée par Epic. »

Il précise ensuite qu’à l’époque, le moteur n’était pourtant pas encore taillé pour un projet de l’échelle de The Witcher 4, mais il raconte avoir eu droit à une relation privilégiée avec Epic afin de plonger dans les entrailles du moteur pour l’adapter à ce nouveau jeu :

« Nous nous sommes demandé si l’Unreal Engine 5 était prêt pour un tel jeu. La réponse était non, du moins pas en l’état, mais si nous avions un partenariat avec Unreal et travaillions sur des éléments spécifiques requis pour des jeux de cette envergure et de cette complexité technique, cela pourrait fonctionner. […] Je pense que nous sommes la seule équipe au monde, en dehors d’Epic, à avoir accès à la « boîte noire » du moteur. Personne d’autre ne le fait à part eux et nous, via des efforts conjoints. »

Rien ne dit que The Witcher 4 aura droit à un lancement moins houleux pour autant, étant donné que l’Unreal Engine 5 a ses propres problèmes. On verra tout cela en 2028, lorsque le jeu sera fin prêt.

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