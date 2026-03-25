Xbox : Asha Sharma chercherait à introduire un palier moins cher pour le Game Pass, et aussi à collaborer avec Netflix

Le fameux palier avec des pubs ?

En plus de gérer la production de la nouvelle Xbox, Asha Sharma doit évidemment se pencher sur la question du Xbox Game Pass, fer de lance du groupe. Selon les informations rapportées ici, la nouvelle PDG chercherait à rendre l’abonnement plus accessible. Il ne s’agirait pas forcément d’une baisse de prix (sachant que l’abonnement a récemment augmenté ses tarifs), mais de nouveaux « paliers à un prix moins cher ».

Que mettre dedans, ça, c’est une autre question, même si on imagine qu’Asha Sharma regarde avec attention ce qui se fait du côté des services de streaming, qui introduisent ce genre de paliers « accessibles » en échange de publicités. Un tel palier avec des pubs avait déjà été évoqué en début d’année du côté de chez Windows Central, sans pour autant que cela soit vérifié. L’arrivée de Sharma à la tête du groupe pourrait cependant donner le top départ.

D’autant plus que la nouvelle PDG fait plus que regarder la stratégie des services de streaming. Elle aurait même eu des discussions avec le co-PDG de Netflix, Greg Peters (et c’est lui qui l’affirme) pour voir quelles synergies trouver entre les deux groupes à propos des abonnements. Rien n’a été conclu pour le moment selon Peters :

« Il faudrait trouver une solution qui convienne au consommateur et aux deux entreprises, et franchement, je pense que Microsoft cherche encore la formule gagnante pour son abonnement Game Pass. Mais ce que j’apprécie dans la réflexion d’Asha, c’est qu’elle se demande constamment : « Comment faire plus ? » Et c’est déjà passionnant à suivre. »

L’article affirme aussi que c’est Sharma qui aurait pris la décision de retirer la campagne publicitaire « This is an Xbox », qui était assez mal passée auprès du public. Bref, de grands changements sont attendus chez Xbox pour ces prochains mois.