Ubisoft repousse plusieurs projets en développement, mais pas Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, confirmé pour début 2026

Le cas Assassin’s Creed Shadows semble appris

On le sait officiellement depuis quelques semaines, Ubisoft a créé une filiale spécialement consacrée à ses licences les plus lucratives. Il s’agit surtout d’une manière de respirer un peu financièrement pour l’entreprise française, pas vraiment à la fête depuis quelque temps. Dans le même temps, on ne sait toujours pas à quel point la façon de mener ses projets a pu changer. Informations que l’on devrait avoir plus tard dans l’année.

Quoi qu’il en soit, et hasard ou pas, après une analyse effectuée d’octobre à décembre le groupe a « décidé d’accorder un délai de développement supplémentaire à certaines de ses plus grandes productions » pour les sortir dans le meilleur état possible. Ubisoft ajoute même :

« Cette décision a déjà été bénéfique à la qualité d’Assassin’s Creed Shadows. Par conséquent, les exercices fiscaux 2026-2027 et 2027-2028 connaîtront une fort croissance comparé à 2025-2026, grâce à du contenu de qualité provenant des plus grandes marques du groupe. »

Une déclaration qui ne manque pas d’assurance, alors qu’il faut dire qu’Ubisoft est dans une sale forme. Une perte nette de 159 millions d’euros essuyée par l’entreprise, un chiffre d’affaires d’un montant de 1,9 milliards d’euros, en accusant une baisse de 17,5% en un an, l’entreprise ne regarde plus en bas.

Au moins, elle semble avoir appris du développement d’Assassin’s Creed Shadows. Reporté à plusieurs reprises pour améliorer la qualité de l’expérience au lieu de se tenir coûte que coûte au planning initial, l’action-RPG est un succès, et l’entreprise s’en félicite.

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake confirmé pour 2026

Mais alors, quelles sont ces « grandes productions » dont fait mention le communiqué ? Assassin’s Creed Hexe ? Le remake de Black Flag ? Un nouveau Far Cry ou Ghost Recon ? Aucun nom n’est donné, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir se faire une idée du panel de licences potentiellement concernées.

En revanche, Ubisoft mentionne Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Rien ne nous a été mis sous la dent depuis l’annonce en 2020, et le projet a même été remis à zéro entre temps. Seul un teaser l’été dernier nous a donné rendez-vous pour 2026. Et il faut croire que c’est toujours le cas puisque Ubisoft assure que le remake sortira d’ici la fin de cette nouvelle année fiscale, qui se termine donc le 31 mars 2026.