Ubisoft annonce la création d’une nouvelle filiale réservée à Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six, et avec Tencent

Ubisoft se scinde en deux

Ubisoft officialise aujourd’hui la chose en annonçant la création d’une nouvelle filiale valorisée à 4 milliards d’euros, qui se veut être dédiée « à ses marques Assassin’s Creed, Far Cry et Tom Clancy’s Rainbow Six », soit ses trois licences les plus rentables. Pour le reste du catalogue d’Ubisoft, c’est encore assez flou même si certains marques liées à Tom Clancy sont citées :

« En parallèle de la création de cette nouvelle entité, Ubisoft se concentrera sur le développement de franchises emblématiques telles que Tom Clancy’s Ghost Recon et The Division, l’accélération de la croissance des titres les plus performants et le développement de nouvelles marques soutenues par des technologies disruptives tout en continuant d’offrir des services en ligne et des moteurs de jeu de pointe. Des détails complémentaires sur le futur modèle opérationnel du Groupe seront partagés ultérieurement. »

Mais quid des jeux à plus petite échelle du groupe, à ses Just Dance, à ses Prince of Persia et autre ? Pour l’instant, c’est le flou le plus total. On comprend néanmoins que cette nouvelle filiale embarque avec elle les studios d’Ubisoft Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia. Beaucoup de monde, et avec une nouvelle maison, la crainte de voir cette effectif être allégé est plus que présente. On ne serait pas particulièrement surpris de voir d’autres licenciements être annoncés dans les prochaines semaines.

Qui dit nouvelle filiale dit aussi nouveaux dirigeants pour cette dernière (même si la famille Guillemot reste en place) :

« La nouvelle filiale aura une équipe de direction dédiée, supervisée par un Conseil d’Administration, axée sur l’amélioration de la vision créative et la rationalisation des opérations, avec la capacité de prendre des décisions rapides et à fort impact dans le développement, le marketing et la distribution, pour s’assurer que ces marques continuent d’évoluer, d’attirer de nouveaux publics et de proposer des expériences de jeu révolutionnaires pour les années à venir. »

On notera que l’on ne connaît pas encore le nom de cette nouvelle filiale ni ce que cela pourra changer concrètement dans la façon de faire d’Ubisoft, en dehors du monde de la Bourse.

Tencent à la rescousse

Tencent vient ici injecter 1,16 milliard de dollars mais n’obtient encore qu’une participation minoritaire au sein de cette nouvelle entreprise, soit 25 % :

« Tencent investira dans la nouvelle filiale, dont le siège est en France et 100 % détenue par Ubisoft, immédiatement avant la transaction. Plus précisément, à la clôture de la transaction, Tencent investira un montant total de 1,16 milliard d’euros pour un intérêt économique d’environ 25 %. Le produit de l’opération sera utilisé pour renforcer le bilan d’Ubisoft en réduisant de manière significative sa dette nette consolidée, accélérer la transformation du Groupe et soutenir la croissance de certaines franchises choisies. Après la clôture de la transaction, la nouvelle filiale restera exclusivement contrôlée et consolidée par Ubisoft. »

Rappelons que Tencent s’intéresse déjà de près au développement de la marque Assassin’s Creed puisque les deux entreprises collaborent sur Assassin’s Creed Jade. Les parts de l’entreprise chinoises ne devraient pas augmenter d’ici les 5 prochaines années, sauf si Ubisoft décide de céder les siennes. De son côté, Yves Guillemot déclare :

« Aujourd’hui, Ubisoft ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Alors que nous accélérons la transformation de l’entreprise, c’est une étape fondamentale dans le changement de modèle opérationnel d’Ubisoft qui nous permettra d’être à la fois agile et ambitieux. Nous nous concentrons sur le développement d’écosystèmes de jeux pérennes et la croissance de notre portefeuille de marques existantes tout en créant de nouvelles franchises alimentées par des technologies de pointe et émergentes.

Avec la création d’une filiale qui assurera le développement de trois de nos plus grandes franchises et l’arrivée de Tencent en tant qu’investisseur minoritaire, nous cristallisons la valeur de nos actifs, renforçons notre bilan et créons les conditions optimales pour la croissance et le succès à long-terme de ces franchises. Avec son équipe de Management dédiée et autonome, elle se concentrera sur la transformation de ces trois marques en écosystèmes uniques.

Nous sommes mobilisés pour construire une organisation plus agile et plus focalisée. Une organisation dans laquelle nos talents auront pour mission de faire grandir nos marques, d’accélérer le développement de franchises émergentes, et de stimuler l’innovation dans les technologies et services de nouvelle génération. Notre objectif est de proposer des jeux enrichissants et uniques, qui dépassent les attentes des joueurs, tout en créant une valeur durable pour nos actionnaires et l’ensemble de nos parties prenantes. »

Tout le reste est un amoncèlement de détails techniques sur les tractations autour de cette nouvelle entité. Tout cela devrait être finalisé avant la fin d’année, et c’est donc dans les prochains mois que l’on connaîtra davantage de détails sur cet énorme deal, qui va causer un petit séisme au sein de l’entreprise, et même au sein de l’industrie tout court.