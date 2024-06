Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake fait son retour, ou presque, car il ne sortira pas avant 2026

On doit bien avouer que ça nous a réchauffé le cœur de voir que Prince of Persia était de nouveau une licence importante chez Ubisoft, qui a dédié tout un segment de son Ubisoft Forward à la saga. Il faut dire qu’entre les mises à jour de The Rogue Prince of Persia et celles de Prince of Persia: The Lost Crown, il y avait pas mal de sujets à aborder. On pensait malgré tout que l’éditeur allait esquiver la question du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps, étant donné le développement difficile du projet. Eh bien non, car Ubisoft a choisi de nous le montrer. Façon de parler.