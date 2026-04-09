Triple-I Initiative : Le résumé complet des toutes les annonces (+40 jeux avec Don’t Starve, Castlevania, Cairn…)

Vous retrouverez ici la liste complète des annonces de la troisième édition de la conférence Triple-I Initiative, diffusée ce jeudi 09 avril 2026. Retrouvez également notre résumé de l’année passée.

Prove You’re Human

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Imaginez un jeu qui intègre des CAPTCHA. Vous savez, cette petite énigme qui doit prouver que vous n’êtes pas un robot. Eh bien, cela semble tout naturel pour ce premier jeu, puisque le pitch nous raconte une IA qui rêve d’être humaine. Vous ? Vous êtes engagés pour la remettre à sa place. Et quand on sait que c’est développé par ceux derrière 1000xRESIST, ça donne envie de mettre sur sa liste de souhaits.

Alkahest

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

Pas mal attendu depuis son annonce, l’action RPG médiéval Alkahest a refait surface. Cette fois-ci, il n’est pas venu les mains vides puisqu’il a montré ses premières images de gameplay, laissant entrevoir des combats axés sur le corps-à-corps et des environnements interactifs. L’alchimie aura un rôle central, notamment pour boire certains breuvages ou enchanter son arme, pour faire face à tous les dangers.

Lost Railway

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Lost Railway est une nouvelle entrée dans la famille Lethal Company-like avec l’originalité de livrer une vision 2D-pixel art du genre. Jusqu’à quatre joueurs et joueuses devront s’unir et user de malice pour continuellement faire avancer un train en bravant les dangers horrifiques qui les attendent. Les inscriptions aux sessions de playtest fermé sont ouvertes.

Cairn

Plateformes : PC – PS5

: PC – PS5 Date de sortie : Déjà disponible

Sorti en début d’année (et très bien reçu par la presse et les joueurs), Cairn est venu nous faire la bonne surprise d’un DLC, On the Trail, qui sera déployé cet été. Au programme, trois nouveaux sites d’escalade, de nouveaux défis et de l’escalade au-dessus de l’eau pour éviter une chute mortelle, tout ça, gratuitement. On apprend d’ailleurs qu’il s’agit du premier d’une série de contenus gratuits qui seront déployés.

SpaceCraft

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 20 mai 2026 (early access)

Plutôt discret depuis la sortie de Wartales, le studio français Shiro Games travaille pourtant sur deux projets, Farever et SpaceCraft. C’est ce dernier qui a été présenté avec une nouvelle bande-annonce, un jeu sandbox qui nous emmène dans l’espace et jouable en multijoueur. Il passera par la case de l’accès anticipé, dont la date a été confirmée.

Castlevania: Belmont’s Curse

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date de sortie : 2026

La conférence étant produite par Evil Empire, on s’attendait à revoir le prochain jeu Castlevania pendant l’émission. Sans grande surprise, le titre est venu montrer des images de gameplay supplémentaires ; mais hormis se languir de quelques séquences supplémentaires, pas de grande nouveauté montrée.

Rift of the NecroDancer

Plateformes : PC – Switch

: PC – Switch Date de sortie : Déjà disponible

Le jeu de rythme de Brace Yourself Games se fend d’un pack de musiques tout droit sorties du cultissime Undertale. Six failles rythmiques sont proposées, dont le fameux Megalovania, ainsi que de nouveaux éléments de personnalisation. C’est disponible dès maintenant.

Thick As Thieves

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 20 mai 2026

Si l’on vous dit Warren Spector, le nom vous rappelle forcément Deus Ex. Le créateur s’est lancé dans un nouveau jeu d’infiltration, Thick as Thieves, qui est maintenant prêt à lever le voile sur sa date de sortie dans une nouvelle bande-annonce. Un titre qui a récemment délaissé son multijoueur pour se focaliser sur une aventure jouable en solo ou en coopération, où la discrétion est de mise.

Romestead

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 26 mai 2026 (accès anticipé)

Romestead, le jeu de survie en 2D se déroulant dans l’Empire Romain, est venu annoncer le début de son accès anticipé prévu pour 26 mai prochain sur PC via Steam. Une expérience qu’il sera possible de partager en coopération, jusqu’à 8 joueurs.

Super Battle Golf

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : Déjà disponible (sur PC)

Super Battle Golf, le jeu de golf en ligne jusqu’à 8 joueurs où tout le monde joue en même temps, est venu annoncer ses versions consoles. Il sera ainsi disponible cet été sur PS5, Xbox Series et Switch 2. Brimstone Games profite aussi de l’annonce pour déployer sa mise à jour « Frozen Faiway » sur PC.

Frostrail

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Shiro Games a également une division éditeur, Shiro Unlimited, et en a profité pour remontrer Frostrail, cette expérience de coopérative de survie développée par FakeFish. On apprend surtout une date pour des playtests, qui auront lieu le 16 avril prochain.

Crop

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Si Twin Peaks rencontrait un peu David Lynch et une touche de Lovecraft dans un jeu agricole, c’est comme cela que se décrit Crop, l’une des annonces de cette émission. Repéré par l’éditeur 11 bit studios et développé par le jeune studio norvégien Carbonara, le titre ajoute une composante narrative sombre et psychologique aux mécaniques classiques des jeux de simulation agricole. Il faudra donc creuser des trous, entretenir ses cultures, poser une routine relaxante… avant que cela prenne une tournure moins sympathique.

Machine Party

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Eté 2026

Présenté comme une compilation de mini-jeux violents où l’échec est fatal, Machine Party fait partie des annonces de la soirée. Pour faire un raccourci énorme, voyez cela comme Mario Party sans le plateau, et où l’on troque les étoiles contre des flingues et des tronçonneuses.

Windrose

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 14 avril 2026 (early access)

Déjà particulièrement attendu par la communauté Steam, avec son million et quelques de wishlists, Windrose est sans doute déjà connu des amateurs et amatrices de la piraterie. Un jeu de survie (encore) tourné vers le PvE, où l’on peut combattre sur terre et en mer, et qui arrivera en avril prochain.

over the hill

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Si la voiture c’est votre truc mais que vous avez davantage envie de voyage et de contemplation plutôt que de courses frénétiques, Over the hill revient nous montrer un trailer centré sur le paysage de l’Algérie. On rappelle que ce jeu en solo ou en multi jusqu’à trois sortira cette année.

STARSEEKER: Astroneer Expeditions

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : Inconnue

Starseeker: Astroneed Expedition est venu annoncer le déploiement de sa bêta ouverte fixée ce mois-ci sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, il s’agit d’un jeu de coopération situé dans l’univers d’Astroneer.

Shift At Midnight

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 28 mai 2026

Lorsque Supermarket Simulator rencontre Papers, Please et Lethal Company et qu’on y ajoute des armes et des bestioles à flinguer, cela nous donne Shift at Midnight. L’un des nombreux jeux édités par Kwalee Games profite d’un nouveau trailer de gameplay pour nous annoncer sa date : il arrive le 28 mai.

Dead as Disco

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 5 mai 2026 (accès anticipé)

Dead as Disco est un mélange de jeu de rythme et Beat’em up dévoilé l’année dernière et qui a le mérite de mettre l’ambiance. Il est venu annoncer en musique qu’il entrera sur la piste de l’accès anticipé le 5 mai prochain sur PC via Steam.

Barotrauma

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Déjà disponible

Barotrauma, la simulation de sous-marin 2D en coop, est venu annoncer la sortie de son extension « Home & Harbor » prévu pour cet automne. Il en profite également pour sortir sa grosse mise à jour de printemps dès maintenant sur PC via Steam.

Lost Castle 2

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 11 juin 2026

Suite du premier opus sorti en 2016, Lost Castle 2 est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam. Il a profité de ce Triple-i pour annoncer la date de sortie de sa version 1.0 prévue pour le 11 juin prochain.

Sledding Game

Plateformes : PC – Xbox

: PC – Xbox Date de sortie : 30 avril 2026

Annoncé il y a un peu plus d’un an maintenant, Sledding Game vient nous révéler son entrée en early access dès le 30 avril prochain. Pour rappel, c’est un jeu de luge multijoueur (très) minimaliste avec d’autres activités hivernales à mener entre amis.

Solarpunk

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 Date de sortie : 8 juin 2026

Le jeu de survie et de construction, Solarpunk, a enfin annoncé sa date de sortie. On l’attend pour le 8 juin prochain sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG), PS5, Xbox Series et Switch 2.

Warhammer Survivors

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – Switch Date de sortie : 2026

La mode des survivors-like est encore là, et il fallait bien que la prolifique franchise Warhammer en profite. Déjà annoncé, Warhammer Survivors est venu montrer quelques nouvelles images tout en confirmant que des versions consoles sont en développement, pour une sortie cette année. On a également pu apercevoir quelques nouveaux personnages jouables et des armes dévastatrices.

Everwind

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Déjà en accès anticipé

Ce mélange de survie, sandbox et RPG est déjà disponible en accès anticipé et semble s’être forgé une solide communauté. Comme il faut bien alimenter une période d’early access, la première mise à jour majeure a été survolée et apportera son lot de nouveautés en mai 2026, avec notamment de nouveaux ennemis et de nouveaux défis.

Away Team

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Nouveau de la série « Oxygen Not Included », Away Team est une simulation vous proposant de construire et gérer une base dans un monde inconnu. Le jeu a dévoilé sa composante multijoueur dans un tout nouveau trailer et nous propose de participer à un playtest pour le solo dès maintenant.

Valor Mortis

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Automne 2026

Développé par les créateurs de Ghostrunner, Valor Mortis est un FPS Souls-Like qui avait été annoncé l’été dernier durant la Gamescom. Il revient aujourd’hui avec de nouvelles images de gameplay et surtout une fenêtre de sortie prévue pour l’automne 2026. On sera plongé dans une version alternative des guerres napoléoniennes et on incarnera un soldat de la Grande Armée ramené à la vie et bénéficiant de pouvoirs assez sombres.

Long Gone

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2027

Le superbe pixel art de Long Gone est revenu nous éblouir au cours d’un nouveau trailer. Le jeu d’aventure narrative en plein coeur d’un monde apocalyptique rempli de zombies a pu nous montrer quelques mécaniques, comme la fuite de hordes, la fouille de maison… ou encore le papouillage de chats. La patience est encore de mise, puisque le titre se prévoit pour 2027.

Temtem Pioneers

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Avec le succès de Temtem, les développeurs de Crema continuent de capitaliser sur leur licence. Après le spin-off roguelite Swarm, ils s’attardent maintenant à suivre la tendance du jeu de survie et de construction. Temtem Pioneers va donc vous envoyer à l’aventure en monde ouvert, où la capture de créatures reste centrale. Une vibe Palword donc, où l’on troque le tour par tour par de l’action en temps réel. Une campagne Kickstarter a été lancée pour aider à consolider le financement.

Brotato

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date de sortie : Déjà disponible

Son développement a été repris en fin d’année dernière par Evil Empire et il va continuer de nous proposer des heures de shooter roguelite endiablées : Brotato annonce un DLC Primal Dread. Une touche toujours aussi Rambo avec des environnements basés dans la jungle… mais aussi des dinosaures robots. Ca sort en 2026.

Far Far West

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 28 avril 2026 (accès anticipé

Les français d’Evil Raptor (Pumpkin Jack, Akimbot), vont mettre un peu de côté l’aspect purement plateforme dans leur prochaine production pour se tourner vers du jeu de tir coopératif. Far Far West va davantage se tourner vers l’action, et bien que la démo au Steam Next Fest a été plébiscitée par les joueurs et joueuses, le titre préfère tout de même passer par la case de l’accès anticipé, désormais datée.

Graveyard Keeper 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – Switch

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2 – Switch Date de sortie : 2026

Après un premier opus qui a bien marché en 2018, Graveyard Keeper II est venu annoncer le retour du fossoyeur. Pas de date de sortie pour le moment, mais il prévoir déjà d’arriver sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2. Bonne nouvelle, le premier Graveyard Keeper est disponible gratuitement sur Steam durant une période limitée. Profitez-en !

We Were Here Tomorrow

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2026

Mine de rien, la franchise We Were Here commence à avoir pas mal d’épisodes qui se multiplient. Le prochain, We Were Here Tomorrow, doit paraître cette année, et continuera de proposer une expérience tournée vers la résolution d’énigmes en coopération. Le titre est simplement venu annoncer une démo déjà disponible.

CloverPit

Plateformes : PC – Xbox Series – Xbox One – Mobiles

: PC – Xbox Series – Xbox One – Mobiles Date de sortie : Déjà disponible

Le roguelite hyper addictif de machine à sous Cloverpit remet une pièce dans la machine avec un tout nouveau DLC payant intitulé Unholy Fusion. 30 nouveaux objets débarquent pour encore plus de synergies et la bonne nouvelle, c’est que c’est disponible dès maintenant. En parallèle, la MAJ 1.4 arrive aussi et intègre notamment des learderboards.

The Lift

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2027

Déjà annoncé sur PC, The Lift est venu confirmer des versions consoles, en plus de repousser son arrivée pour l’année prochaine. Ce titre veut vous proposer une simulation de bricolage surnaturel à la première personne en misant sur sa narration et son univers inspiré de la science-fiction soviétique et de la Fondation SCP.

Alabaster Dawn

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 7 mai 2026 (accès anticipé)

Par les créateurs et créatrices de CrossCode, le non moins charmant Alabaster Dawn nous apprend qu’il va démarrer son accès anticipé le 7 mai. Rappelons que l’on est sur un action RPG en 2.5D avec toujours des combats dynamiques, de la cuisine, des arbres de compétences et des puzzles à résoudre. Le tout dans un monde où l’entité Nyx a frappé de sa corruption.

Risk of Rain 2

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Déjà disponible

Brotato n’est pas le seul roguelite à bientôt connaître une extension. Risk of Rain 2 va lui aussi voir son contenu gonflé avec l’arrivée de « Hallowed Concepts », centré sur le culte de N’Kuhana. Le public aura l’occasion d’explorer et de découvrir de nouvelles régions hostiles de Petrichor V, avec bien sûr de nouveaux ennemis et des pouvoirs inédits.

Too Deep to Quit

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2026

Les créateurs du rigolo Guilty As Socks! reviennent pour un autre titre décalé, un jeu d’aventure coopératif où l’objectif est d’explorer des temples. Un gameplay axé sur la coopération, mais également sur la survie, où il faut gérer la nourriture, l’endurance, les risques environnementaux… et les autres joueurs.

Neverway

Plateformes : PC – Switch

: PC – Switch Date de sortie : Octobre 2026

Il avait été l’annonce d’ouverture sur la précédente édition du Triple-I, Neverway revient d’entre les « morts » pour préciser sa période de sortie. Ce jeu, qui mélange action RPG, simulation de vie et horreur, promet une expérience narrative particulière, qui peut d’ailleurs commencer à être palpée dès aujourd’hui avec un prologue jouable sur Steam.

Final Sentence

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 09 avril 2026

La mode du Battle Royale semble être passée et pourtant, Final Sentence veut tenter sa chance. Il faut dire qu’il propose un concept intéressant, basé sur la dactylographie. Oui oui, un battle royale sur des machines à écrire, où l’on doit rédiger sans faire de faute, sous peine de se prendre une balle dans la tête. A vous d’être le dernier en lice.

Don’t Starve Elsewhere

Plateformes : PC

: PC Date de sortie : Inconnue

Et la conférence s’est terminée sur l’annonce d’un nouveau jeu Don’t Starve. On reprend des protagonistes connus, avec cette direction artistique qui fonctionne toujours aussi bien, mais dans une expérience que l’on nous annonce comme totalement inédite. La survie reste centrale, avec un monde impitoyable rempli d’éléments qui veulent votre peau, et il sera jouable en solo ou en coopération. Pas encore de date évoquée.

Voilà ce qui a conclut cette troisième édition du Triple-I Initiative, avec une bonne quarantaine de jeux montrés. Peut-être pas l’année la plus marquante, la faute à un petite manque de diversité (et un rythme toujours soutenu), mais c’est toujours l’occasion de rajouter (encore) de bons jeux prometteurs à sa wishlist.