Turtle Beach investit la Switch 2 en compagnie de Mario avec sa manette Rematch RGB et son casque filaire Airlite assorti, on les a testé pour vous

Dans le cadre de cet essai prolongé, nous avons pu poser les mains sur la nouvelle manette Rematch « Mario & Luigi » pour Nintendo Switch 2, que nous avons largement étrennée avec le test de Yoshi and the Mysterious Book par exemple ou durant de nombreuses parties de Mario Kart World en famille, ainsi que sur le casque filaire Airlite Fit « Mario Star », deux nouveaux produits que nous vous proposons de découvrir en détails.

Le doux son de la nostalgie

Commençons par l’accessoire qui nous intriguait le plus, notamment concernant son prix. Proposé à 24,99€ (prix de vente conseillé), la nouvelle déclinaison de l’Airlite Fit (un modèle déjà proposé en de nombreux coloris) se pare ici d’une ravissante robe semi-opaque grise/noire, laissant apparaître ses arceaux coulissants rouges vifs. D’un poids très faible (comptez environ 230 g), le Airlite Fit « Mario Star » se porte naturellement et de manière agréable et propose par ailleurs un micro bidirectionnel sur sa gauche, constamment attaché au casque, que vous pourrez baisser ou relever à votre guise pour activer ou non la fonction associée, avec des performances acceptables mais pas au point pour un usage intensif.

Très sobre sur la majeure partie de sa structure, le casque filaire s’arbore de jolies saynètes représentant notre héros moustachu tout près de l’étoile jaune caractéristique de l’univers qui fête ses 40 ans cette année. Un accessoire assez simple donc, très fan-service dans l’ensemble, mais qui propose tout ce que l’on demande d’un casque d’appoint/d’entrée de gamme, ou dédié à un enfant par exemple, qui ne recherche pas les mêmes fonctionnalités d’un pro gamer habitué aux casques plus premiums. On pourra par exemple aborder l’inconfort qui peut survenir sur des grandes oreilles au bout de quelques dizaines de minutes, malgré des oreillettes de 40 mm et une maille en tissu (Jersey) avec rembourrage en mousse respirant plutôt agréable.

Ne comptez pas forcément non plus sur un isolement total des bruits environnants. Le casque suffira pour des sessions classiques, mais il se pourrait bien que vous entendiez tout de même les événements alentour comme les bruits de conversation élevés ou bien la musique à fond chez le voisin. L’inverse est également vrai : n’espérez pas utiliser le casque pour écouter les belles partitions de vos jeux préférés le soir quand votre partenaire tentera de lire un livre au calme. Les sons délivrés sont assez clairs, bien retranscrits, avec un son qui ne s’oriente pas vers des aigus trop prononcés, tout en limitant malheureusement les basses délivrées.

Mais après tout, pour moins de 25 €, est-ce vraiment un red flag ? Bien sûr que non, puisque l’on dispose ici d’un produit officiel sous licence, qui fait largement le job qu’on demande à un accessoire au prix très mesuré. On déplorera tout de même un manque de finition sur la traduction française des éléments postés sur la boîte, qui comporte des imprécisions dans les spécifications et même une faute sur la dénomination de l’objet sur la tranche principale (« Casque gaming filaire por Nintendo Switch 2 »). La boîte ne contiendra d’ailleurs qu’un guide de démarrage rapide et le casque en question. Il vous faudra d’ailleurs brancher votre périphérique sur la prise jack (3,5 mm) située sur le dessus de votre Nintendo Switch 2 pour l’utiliser, le modèle étant exclusivement filaire, avec une longueur de câble atteignant 1,15 m. L’objet est par ailleurs compatible avec la première Nintendo Switch, son modèle Lite et son modèle OLED, bien évidemment.

Avec un prix d’entrée de gamme, une esthétique et un son plutôt bons, le casque filaire Airlite Fit « Mario Star » propose une alternative intéressante pour un utilisateur occasionnel. Le microphone fait le job mais ne vous permettra pas d’assurer de longues sessions sans rencontrer des turbulences au niveau de la transmission parfois étouffée des discussions. On retiendra un certain inconfort pouvant arriver assez rapidement pour celles et ceux ayant des assez grandes oreilles, mais propose tout de même un ensemble solide ainsi qu’une alternative économique et nostalgique certaine pour celles et ceux fans de l’univers de Super Mario Bros.

De l’or entre les mains ?

En parallèle de la distribution de ce nouveau périphérique pour vos oreilles, Turtle Beach a lancé une nouvelle fournée de sa manette réputée, Rematch, en proposant deux nouveaux coloris : l’édition « Mario Jump » noire translucide et blanche à la croix directionnelle rouge, ainsi qu’une édition « Mario & Luigi » beaucoup plus colorée, toute de bleue vêtue, celle que nous avons reçue. Des éditions dédiées à la Nintendo Switch 2 (près d’un an après sa sortie initiale), que l’on peut constater par la présence native du fameux bouton C, au centre, permettant d’accéder à GameChat plus rapidement.

À n’en pas douter, ce qui surprend le plus à l’allumage de la manette, c’est son éclairage RGB vraiment original. Parsemées de petites caisses rappelant celles que l’on peut trouver dans tous les niveaux des jeux Mario, ces illuminations disposent de quatre menus différents, paramétrables sur la manette elle-même, le tout apportant une touche très agréable et nous faisant fondre de délice visuellement parlant. Notez tout de même que l’autonomie fondra comme neige au soleil en utilisant ces paramètres fantaisistes, pour environ 10 h de durée de vie après une recharge complète contre près de 40 h sans allumer les pleins phares, ce qui n’est pas négligeable comparé à d’autres produits du marché.

Dès la prise en main initiale, on constate le poids de l’objet (360 g), sensiblement plus lourd que sa rivale, la manette Pro 2 signée Nintendo (235 g). Les grips sont ergonomiques, bien présents, même si la coque en plastique nous a semblé moins premium qu’espéré. Les couleurs sont vives, et mettent en avant les deux frères emblématiques de l’univers Super Mario. L’excellente nouvelle provient des deux joysticks TMR (Tunneling Magnetoresistance) de couleur rouge vif, qui vous permettront de bénéficier d’un contrôle anti-drift plus propre et plus stable, des zones mortes plus resserrées et d’une belle réactivité. Les sticks nous ont vraiment convaincus sur les dizaines d’heures que nous avons pu leur consacrer, notamment avec leur forme creusée qui permet une bonne préhension des joysticks et donc une meilleure réactivité. Notez que la manette étant sans fil, vous pourrez aisément vous en éloigner quelque peu puisque le signal pourra être capté jusqu’à 9 m de distance par rapport à votre console.

La synchronisation avec votre Nintendo Switch 2 se fera d’ailleurs de manière formidablement simple, d’une simple pression sur la manette depuis l’écran de recherche de Joy-Cons 2, comme vous vous en doutez. Enfin, l’autre spécificité de cette manette Rematch pour Nintendo Switch 2 reste la présence de palettes personnalisables à l’arrière de l’objet. Deux palettes rouges qui peuvent être remappées pour vous permettre d’optimiser votre gameplay et vos raccourcis en jeu, par exemple. On regrettera juste la difficulté à les paramétrer grâce au bouton dédié, franchement il y avait de quoi mieux faire ici. La manette prend également en charge le gyroscope pour vos parties de Mario Kart World par exemple, un pur délice sans aucune latence détectée.

On déplorera quand même le bruit des touches, très prononcé et pouvant quelque peu agacer à la longue, mais pour une manette d’appoint ou pour une soirée entre amis, cela fera parfaitement le job. L’autre gros défaut de cette manette est l’absence des vibrations HD, qui manquent ici de manière assez impardonnable. On doute que cela soit dû à un souci de performances et surtout d’autonomie (et aussi de brevet lié à Nintendo), mais il est vrai qu’il en devient difficile d’aborder cette manette comme principale si l’on ne peut pas profiter des vibrations éventuelles des jeux auxquels nous jouons. On sort aussi le drapeau rouge sur l’absence de lecteur NFC pour nos figurines Amiibo, plaçant définitivement le périphérique comme second choix si l’on veut bénéficier de toutes les fonctionnalités. Le packaging est par ailleurs très simple, brandé Nintendo Switch 2, avec seulement la manette, le câble de recharge en USB-C de 1 m et un guide de démarrage rapide (et toujours la même faute sur la dénomination française de l’objet).

Mais le prix dans tout ça ? 64,99€ (prix de vente conseillé). Un prix honnête pour une manette sous licence officielle, surtout quand on sait que le tarif de la « vraie » manette Pro vendue par Nintendo est disponible à 89,99€ (prix de vente conseillé là aussi). Mais avec plusieurs fonctionnalités absentes, comme le lecteur NFC pour les Amiibo, ainsi que les vibrations moins complètes, le tout accompagné d’un bruit assez prononcé, on peut aussi tiquer quelque peu. Mais pour le grand public, la manette Rematch « Mario & Luigi » fera parfaitement l’affaire pour compléter de la plus ravissante manière qui soit sa collection de produits Super Mario Bros. ou ses équipements pour jouer à la Nintendo Switch 2 en famille ou comme seconde manette pour vos invités, par exemple. Un équipement que vous pourrez vous procurer en suivant nos liens affiliés ci-dessous.