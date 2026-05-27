L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement

Une édition 2026 à ne pas manquer

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore l’événement, l’AG French Direct est une émission organisée par ActuGaming qui met en avant les jeux français et francophones qui sortiront cette année, ou plus tard. À la manière d’un Nintendo Direct, vous trouverez ici une conférence de plus de 80 minutes qui vous proposera des bande-annonces inédites de jeux encore jamais vus, mais aussi des vidéos exclusives de jeux venant donner de leurs nouvelles, le tout entrecoupé par des prises de parole des différentes créatrices et créateurs du milieu.

Si vous souhaitez voir tout cela de vos propres yeux et en direct, alors réservez votre fin d’après-midi : l’AG French Direct aura lieu ce mercredi 27 mai à 18 heures, heure de Paris. Un préshow présenté par Ryan Highley (Road 96, Kingdom Come Deliverance II) aura aussi lieu à partir de 17h45 et présentera quelques informations sur des jeux étudiants et des initiatives à venir.

On vous promet donc quelques « world premiere » que Geoff Keighley nous envie déjà, avec un focus particulier sur la scène indépendante. Qui est, sans trop être chauvin, l’une des meilleures du monde en France, sans oublier nos amis francophones venus de tous les horizons.

Où regarder l’AG French Direct 2026 ?

Pour regarder l’AG French Direct en direct (c’est dans le nom après tout), vous pourrez bien entendu vous rendre sur notre chaîne YouTube. Vous aurez ici la possibilité de trouver l’émission entièrement sous-titrée en français, mais aussi en anglais. Par ailleurs, pour la toute première fois, l’AG French Direct sera aussi diffusé en anglais, toujours grâce à Ryan Highley qui accompagnera nos camarades anglophones, tandis que Salomé Lagresle sera toujours présente dans la version française. Vous pourrez aussi suivre le show en direct sur Twitch.

Pas de panique pour autant si vous manquez l’événement. Vous pourrez profiter d’un replay une fois l’émission terminée, et vous retrouverez toutes les annonces sur notre site via la page dédiée à l’AG French Direct. Par la suite, vous pourrez aussi lire de nombreuses interviews et retrouver tous les jeux sur notre page Steam dédiée, que l’on vous partagera en temps et en heure (pas question de tout divulguer, voyons…).

On se dit donc à tout à l’heure pour l’AG French Direct, en espérant vous voir au rendez-vous pour soutenir tous les projets présentés, mais aussi nous, ActuGaming, dans la mesure où cet événement demande beaucoup d’investissement et de temps pour notre équipe. Promis, cette édition saura vous divertir !