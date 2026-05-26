Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation

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Les Days of Play de cette année auront une saveur particulière. Comment se réjouir réellement de l’arrivée de promotions sur le catalogue PlayStation, alors que Sony vient tout juste d’augmenter le prix de ses consoles et de son abonnement ? La tradition du constructeur est donc peut-être un peu plus cynique cette année, même s’il est toujours possible de faire quelques belles affaires ici.

Days of Play

Pas de réduction sur la PS5

Si vous découvrez l’événement, sachez qu’il s’agit de l’habituelle période de promotions organisée par Sony, qui brade une partie de son catalogue de jeux, mais aussi ses accessoires et ses consoles. Et en 2026, chaque promotion est décidément bonne à prendre. Le constructeur vient tout juste d’annoncer que les Days of Play de cette année s’étaleront du 27 mai au 10 juin.

Parmi les offres notables, on notera les 100 € de réduction sur le PS VR2, ainsi que :

  • 50€ de réduction sur les écouteurs sans fil PULSE Explore
  • 40€ de réduction sur le casque-micro sans fil PULSE Elite
  • 30€ de réduction sur la manette sans fil DualSense Edge
  • 30€ de réduction sur la manette Access
  • Jusqu’à 20€ de réduction sur les manettes sans fil DualSense
  • Diverses remises sur des jeux PS5 tels que Ghost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 et The Last of Us Part II Remastered.

Vous noterez qu’aucune promotion pour la PS5 n’est ici mentionnée. Le contraire aurait été étonnant (et osé), dans la mesure où la console a vu son prix bondir de 100 € il y a quelques semaines.

Les bonus du PlayStation Plus

Durant cette période, les membres PlayStation auront aussi droit à quelques avantages, dont des packs spéciaux dans certains jeux, à savoir :

  • Contenu du pack de joueurs Icônes pour EA Sports FC 26* (disponible jusqu’au 16 juin) :
    • Pack Onze de départ Or
    • 3 choix de joueurs iconiques
  • Contenu du pack PlayStation Plus pour War of Tanks: HEAT (disponible le 26 mai) :
    • Skin d’agent (Kent) : Wave Rider
    • Skin de véhicule (XM1 90) : Royal Blue
    • 250 000 crédits
  • Contenu du pack numérique Null Tempest pour Marathon (disponible le 2 juin) :
    • Null Tempest : style de coque de Runner pour Vandal
    • Null Tempest : style d’arme Overrun AR
    • Tempest Factor : arrière-plan de profil
    • TEMPESTworm : charme d’arme WEAVEworm

Les abonnés Extra et Premium pourront également télécharger Destiny 2: Legacy Collection (qui comprend La Forme Finale) dès le 9 juin, tandis que les abonnés Premium profiteront de nouvelles versions d’essai pour Clair Obscur: Expedition 33, Baby Steps et Lumines Arise. Des tournois seront aussi mis en place dans plusieurs jeux, et des avatars seront offerts. Vous retrouverez tous les détails sur le PlayStation Blog.

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