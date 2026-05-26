Le prochain jeu de Media Molecule (Dreams, Little Big Planet) pourrait être un monde ouvert

Le plus grand projet du studio ?

Sur le CV en question d’un senior environment designer, il est noté que la personne qui travaille chez Media Molecule œuvre sur un projet encore non annoncé depuis avril 2025, et si l’on se fie à l’une des mentions décrivant le jeu, il s’agirait bien d’un monde ouvert. S’il est difficile de tirer d’autres éléments de cette fuite involontaire, on remarque également la présence d’un « système de collecte de ressources », laissant entrevoir un système d’artisanat.

On notera qu’il ne s’agit a priori pas d’un jeu Little Big Planet, puisque le CV mentionne ici que ce projet est lié à une toute nouvelle licence. Il ne devrait pas non plus s’agir d’un jeu à la Dreams, mais d’un titre plus traditionnel.

Reste à voir quand Media Molecule lèvera le voile sur ce projet. Avec le State of Play qui arrive la semaine prochaine, on serait tenté de croire que ce n’est qu’une question de jours, étant donné que ce jeu semble être en développement depuis plusieurs années.