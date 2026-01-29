Test Cairn – Ô Kami, si tu savais…

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

12 heures

Collectionneur

25 heures

Jaquette de Cairn
Cairn
pc
ps5

Date de sortie : 29/01/2026

  • Des sensations de défi et de tension assez dingues
  • On ressent un fort sentiment de proximité avec Aava
  • Très immersif, avec une belle liberté d'approche
  • Une survie prenante, comprenant pas mal de recettes et bienfaits liés à la cuisine
  • Pas mal de secrets et d'à-côté, notamment liés au lore
  • Un mode assistance qui facilite bien les choses si besoin
  • Une technique en difficulté au lancement (framerate, crash, freezes, caméra...)
  • Un gameplay avec ses moments d'injustice, au-delà l'âpreté de sa maîtrise
  • Une physique de corde et de Aava parfois biscornue
8

Le pari de The Game Bakers était téméraire, il est grandement réussi. Cairn offre une expérience rare où de la friction nait équitablement la satisfaction. Un gameplay précis, exigeant, mais aussi parfois frustrant, vient animer le récit particulièrement prenant d’une alpiniste avec qui on partage bien plus qu’on aurait pu le croire. Le cœur d’une création pas exempte de défauts et de couacs techniques, mais qui vient nous chercher au plus profond de nos tripes pour nous amener tout en haut du mémorable mont Kami. Assurément, tout le monde n’y trouvera pas son compte, mais c’est après tout la rançon des œuvres singulières qui osent aller au bout de leur vision.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier

Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers (Furi, Haven) prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers (Furi, Haven) prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026

Cairn nous montre son mode « Free Solo », pour de la grimpette sans filet de sauvetage

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn nous montre son mode « Free Solo », pour de la grimpette sans filet de sauvetage

Future Games Show : Le résumé complet des 35 annonces (The Expanse, Echoes of the End, Fading Echo…)

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Future Games Show : Le résumé complet des 35 annonces (The Expanse, Echoes of the End, Fading Echo…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires