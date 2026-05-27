The Witcher 3 recevra un nouveau DLC en 2027 : Songs of the Past officialisé

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CD Projekt RED a récemment annoncé un stream anniversaire célébrant les 10 ans du mythique DLC The Witcher 3: Blood and Wine. Même si beaucoup espéraient une annonce permettant de poursuivre les aventures de Geralt of Rivia, la surprise a malheureusement fuité avant l’annonce officielle. Le studio polonais a ainsi confirmé le retour de notre sorceleur avec un tout nouveau DLC pour The Witcher 3: Wild Hunt intitulé Songs of the Past.

Witcher 3 song of the past illu

Geralt de Riv reprend du service

Après les excellentes extensions Hearts of Stone et Blood and Wine, beaucoup pensaient que l’histoire de Geralt dans The Witcher 3 était définitivement terminée. Malgré tout, il n’est pas encore temps pour notre sorceleur de partir à la retraite et de laisser sa place à Ciri qui reprendra le flambeau dans The Witcher IV.

Geralt de Riv reviendra donc dans une toute nouvelle extension : Songs of the Past; prévue pour sortir en 2027. Pour le moment, aucun détail concret n’a été dévoilé concernant le scénario, les possibles nouvelles régions à explorer ou les personnages qui accompagneront cette aventure inédite. Il faudra uniquement se contenter d’un premier visuel.

Le studio polonais précise également que ce DLC est développée en collaboration avec Fool’s Theory. Le nom du studio ne devrait pas être inconnu des fans de RPG, puisque Fool’s Theory travaille déjà sur le remake du premier The Witcher sous Unreal Engine 5.

Une mise à jour technique accompagnera Songs of the Past

L’arrivée de Songs of the Past entraînera aussi une évolution des configurations recommandées sur PC. CD Projekt explique vouloir garantir « des performances optimales et une compatibilité à long terme » pour The Witcher 3 ainsi que pour le DLC. Voici la nouvelle configuration minimum pour The Witcher 3 :

  • CPU : AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400
  • GPU : NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
  • VRAM : 6 GB
  • RAM : 12 GB
  • Stockage : 70 GB SSD
  • Système d’exploitation : 64-bit Windows 11

Le studio explique ces changements par l’abandon du support de Windows 10 par Microsoft et la fin de la prise en charge des HDD pour assurer des temps de chargement plus rapides, un meilleur streaming des assets et des performances plus stables. Enfin, le jeu fonctionnera désormais exclusivement via DirectX 12, ce qui permettra aux développeurs d’intégrer plus facilement de futures améliorations techniques.

On peut donc s’attendre à un DLC légèrement plus ambitieux techniquement. CD Projekt donne rendez-vous à la fin de l’été (sans doute durant la Gamescom 2026) pour découvrir davantage d’informations sur cette extension surprise. En tout cas, cette annonce risque clairement de nous faire dépoussiérer The Witcher 3: Wild Hunt pour relancer une énième partie. « Ah shit, here we go again… »

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Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
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Date de sortie : 19/05/2015

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