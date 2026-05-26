PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en juin

Quels jeux PS Plus Essentials en juin 2026 ?

Il y a bien trois nouveaux jeux qui rejoignent le PlayStation Plus en juin, mais les abonnés pourront techniquement en ajouter un quatrième. Il s’agit d’EA Sports FC 26, qui joue en réalité les prolongations. Le jeu de foot était compris dans la sélection du mois de mai, mais il est finalement possible de le récupérer pendant encore tout le mois de juin.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en juin sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter quelques jours. Les jeux seront disponibles le mardi 2 juin 2026 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.