Destruction AllStars est retiré de la vente, les serveurs du jeu fermeront à la fin de l’année

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Avant même d’effectuer pleinement son virage vers une stratégie où les jeux service prenaient de plus en plus de place, Sony avait déjà trempé un orteil dans ce marché avec Destruction AllStars, l’un des premiers jeux de la PS5 qui a cependant été très vite oublié. Le jeu de Lucid Games (qui a depuis été racheté par Tencent) n’a pas du tout rencontré son public et n’avait aucun espoir de former une communauté solide. Cinq ans plus tard, Sony arrête donc les frais et décide de débrancher le jeu.

Destruction AllStars

Fin de course pour le jeu de Lucid Games

Un mail a été envoyé à quelques utilisateurs par PlayStation, afin d’indiquer que Destruction AllStars est retiré de la vente sur le PlayStation Store dès maintenant. Il en va de même pour toute la monnaie virtuelle du jeu, qui ne peut désormais plus être achetée. Il est toujours possible de jouer à certains modes de jeu et de dépenser cette monnaie virtuelle déjà achetée, du moins jusqu’à la fin de l’année :

« Les modes solo resteront accessibles aux utilisateurs existants jusqu’au mercredi 25 novembre 2026 à 15 heures TC, date à laquelle les serveurs de Destruction AllStars seront définitviement arrêtés. Passée cette date, les défis solo du mode arcade resteront jouables pour les anciens joueurs, mais certaines fonctionnalités ou expériences de jeu pourront être affectées par l’arrêt des serveurs. Tous les autres services du jeu seront mis hors ligne. »

Pas sûr qu’il reste encore beaucoup de monde sur les serveurs, mais on pourra toujours regretter de voir un jeu disparaitre de la commercialisation de la sorte, tant cela est néfaste pour le domaine de la préservation du média.

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Jaquette de Destruction AllStars
Destruction AllStars
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