Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct

1

C’est le rendez-vous de la semaine à ne pas manquer, et que l’on vous martèle depuis plusieurs jours : l’AG French Direct présentera plus de 40 jeux français et francophones au cours d’une conférence riche en bandes-annonces. Et parmi les titres attendus, il y a un dénommé Silent Planet – Elegy of a Dying World, qui fera assurément de l’œil aux amateurs et amatrices de metroidvania.

Silent planet key art logo

Le metroidvania retro à surveiller de près

Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais Silent Planet – Elegy of a Dying World a toutes les chances d’intégrer votre liste de souhaits cette année. Le jeu du studio Vertex Zero sera présent lors de notre prochaine édition de l’AG French Direct afin de dévoiler de nouvelles images exclusives, dont un combat de boss.

Des metroidvanias, vous en verrez d’autres durant la conférence (que voulez-vous, on a un faible pour le genre), comme le très coloré Maseylia: Echoes of the Past, mais Silent Planet – Elegy of a Dying World se rapproche un peu plus de ses influences en adoptant une direction artistique retro véritablement à mi-chemin entre un Metroid et un Castlevania. Vous devrez ici vous rendre sur une planète hostile dans un futur très lointain afin d’y dénicher un artéfact mystérieux, et votre épée très spéciale ne sera définitivement pas de trop pour trancher tout ce que vous croiserez, ce monde étant infesté par de drôles de créatures.

Alors ne manquez pas l’occasion de découvrir en direct la nouvelle bande-annonce de Silent Planet – Elegy of a Dying World, qui sera diffusée lors de notre AG French Direct qui aura lieu ce mercredi 27 mai à 18 heures. Le jeu sortira sur Steam.

ag-french-direct

Cet article peut contenir des liens affiliés

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

En savoir plus

Sur le même thème

Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi

pc ps5 xbox series switch switch 2
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi

ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael

pc
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

POEM EX MACHINA : Notre interview avec Amaury Hyde, créateur solo de ce jeu d’action fortement inspiré de Jet Set Radio

pc
POEM EX MACHINA : Notre interview avec Amaury Hyde, créateur solo de ce jeu d’action fortement inspiré de Jet Set Radio
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
ps5 ps4
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en juin
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Le prochain jeu de Media Molecule (Dreams, Little Big Planet) pourrait être un monde ouvert
ps5
Dreams
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
pc
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
pc ps5 xbox series
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
pc
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
pc
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two
pc ps5 xbox series
Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two
Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass
pc ps5 xbox series
Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer
Rocket League annonce officiellement le passage à l’Unreal Engine 6
pc switch ps4 xbox one
Rocket League annonce officiellement le passage à l’Unreal Engine 6
EA Sports FC 26 propose la Team Of The Season Ultime
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)
James Bond n’est pas l’espion le plus discret du monde dans la bande-annonce de lancement de 007 First Light
pc ps5 xbox series switch 2
James Bond n’est pas l’espion le plus discret du monde dans la bande-annonce de lancement de 007 First Light
Infinity Ward parle du prochain jeu Call of Duty, qui ouvrira un nouveau chapitre pour le studio
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Infinity Ward parle du prochain jeu Call of Duty, qui ouvrira un nouveau chapitre pour le studio
Des licenciements sont attendus chez Bungie, Destiny 3 ne semble pas être dans les plans
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Des licenciements sont attendus chez Bungie, Destiny 3 ne semble pas être dans les plans
La licence Crazy Taxi pourrait bien faire son retour d’ici peu, un premier teaser a été diffusé
La licence Crazy Taxi pourrait bien faire son retour d’ici peu, un premier teaser a été diffusé
Red Dead Redemption 2 affiche désormais 85 millions de copies vendues, tandis que GTA 5 passe la barre de 230 millions
pc stadia ps4 xbox one
Red Dead Redemption 2 affiche désormais 85 millions de copies vendues, tandis que GTA 5 passe la barre de 230 millions
Pas de report à noter pour GTA 6, Take-Two affirme que le jeu sortira bien le 19 novembre
ps5 xbox series
Pas de report à noter pour GTA 6, Take-Two affirme que le jeu sortira bien le 19 novembre