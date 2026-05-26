Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct

Le metroidvania retro à surveiller de près

Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais Silent Planet – Elegy of a Dying World a toutes les chances d’intégrer votre liste de souhaits cette année. Le jeu du studio Vertex Zero sera présent lors de notre prochaine édition de l’AG French Direct afin de dévoiler de nouvelles images exclusives, dont un combat de boss.

Des metroidvanias, vous en verrez d’autres durant la conférence (que voulez-vous, on a un faible pour le genre), comme le très coloré Maseylia: Echoes of the Past, mais Silent Planet – Elegy of a Dying World se rapproche un peu plus de ses influences en adoptant une direction artistique retro véritablement à mi-chemin entre un Metroid et un Castlevania. Vous devrez ici vous rendre sur une planète hostile dans un futur très lointain afin d’y dénicher un artéfact mystérieux, et votre épée très spéciale ne sera définitivement pas de trop pour trancher tout ce que vous croiserez, ce monde étant infesté par de drôles de créatures.

Alors ne manquez pas l’occasion de découvrir en direct la nouvelle bande-annonce de Silent Planet – Elegy of a Dying World, qui sera diffusée lors de notre AG French Direct qui aura lieu ce mercredi 27 mai à 18 heures. Le jeu sortira sur Steam.