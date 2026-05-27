The Witcher 3 : Un stream venant fêter les 10 ans du DLC Blood & Wine aura lieu le 28 mai

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Cela fait 10 ans que Geralt a pris une retraite bien méritée dans le dernier DLC de The Witcher 3. Alors qu’il s’apprête à passer la main à Ciri avec The Witcher 4, CD Projekt a envie de revenir une dernière fois rendre hommage au sorceleur en venant fêter le dixième anniversaire de l’excellente extension Blood & Wine, et ce avec un stream spécial qui ne manquera pas d’alimenter certains fantasmes.

The Witcher 3

Les fans du jeu espèrent l’annonce d’un nouveau DLC

Eh oui, Blood & Wine est sorti il y a déjà 10 ans et c’est comme si c’était hier. Pour fêter cet anniversaire si spécial, CD Projekt Red a décidé d’organiser un live en compagnie de Kacper Niepokólczycki (directeur artistique) et Magdalena Zych (scénariste), qui aura lieu le 28 mai à 17 heures. A priori, il s’agira juste d’une session de jeu qui viendra rendre hommage en toute décontraction à ce DLC, où les deux invités pourront échanger avec la communauté. Mais cette dernière en attend bien plus.

Depuis des mois, des rumeurs autour d’un troisième DLC de The Witcher 3 ne cessent d’être relayées. Jusqu’ici, rien de suffisamment solide pour en être certain, mais ces bruits de couloir sont insistants. CD Projekt Red n’a jamais donné un seul indice concret à ce sujet dans ses bilans trimestriels, qui sont pourtant assez transparents sur les projets en cours. Mais qui sait. Mieux vaut cependant ne pas trop en attendre de ce stream, afin de ne pas être déçu.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt
pc ps5 xbox series ps4 xbox one

Date de sortie : 19/05/2015

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

En savoir plus

Sur le même thème

The Witcher : Un détail désormais bien ancré dans cet univers est né d’une erreur renforcée par les jeux selon Andrzej Sapkowski

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
The Witcher

The Witcher 3 : Le patch pour le support des mods sur consoles est retardé à 2026

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
the-witcher-3

À l’occasion de ses 10 ans, The Witcher 3: Wild Hunt annonce un support de mods entre PC et consoles

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
À l’occasion de ses 10 ans, The Witcher 3: Wild Hunt annonce un support de mods entre PC et consoles

Xbox sort deux nouvelles manettes aux couleurs de The Witcher 3 pour fêter les 10 ans du jeu

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Xbox sort deux nouvelles manettes aux couleurs de The Witcher 3 pour fêter les 10 ans du jeu
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Beaucoup d’employés de Bungie ont appris la fin des mises à jour de Destiny 2 en même temps que le public
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Beaucoup d’employés de Bungie ont appris la fin des mises à jour de Destiny 2 en même temps que le public
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement
L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct
pc
Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
ps5 ps4
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en juin
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Le prochain jeu de Media Molecule (Dreams, Little Big Planet) pourrait être un monde ouvert
ps5
Dreams
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
pc
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
pc ps5 xbox series switch switch 2
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
pc ps5 xbox series
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
pc
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael
pc
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
pc
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two
pc ps5 xbox series
Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two
Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass
pc ps5 xbox series
Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer
Rocket League annonce officiellement le passage à l’Unreal Engine 6
pc switch ps4 xbox one
Rocket League annonce officiellement le passage à l’Unreal Engine 6
EA Sports FC 26 propose la Team Of The Season Ultime
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)
pc ps5 ios android
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.3 du jeu (Mortenax Blade, future collaboration Fate/Stay Night…)