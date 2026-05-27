The Witcher 3 : Un stream venant fêter les 10 ans du DLC Blood & Wine aura lieu le 28 mai

Les fans du jeu espèrent l’annonce d’un nouveau DLC

Eh oui, Blood & Wine est sorti il y a déjà 10 ans et c’est comme si c’était hier. Pour fêter cet anniversaire si spécial, CD Projekt Red a décidé d’organiser un live en compagnie de Kacper Niepokólczycki (directeur artistique) et Magdalena Zych (scénariste), qui aura lieu le 28 mai à 17 heures. A priori, il s’agira juste d’une session de jeu qui viendra rendre hommage en toute décontraction à ce DLC, où les deux invités pourront échanger avec la communauté. Mais cette dernière en attend bien plus.

Depuis des mois, des rumeurs autour d’un troisième DLC de The Witcher 3 ne cessent d’être relayées. Jusqu’ici, rien de suffisamment solide pour en être certain, mais ces bruits de couloir sont insistants. CD Projekt Red n’a jamais donné un seul indice concret à ce sujet dans ses bilans trimestriels, qui sont pourtant assez transparents sur les projets en cours. Mais qui sait. Mieux vaut cependant ne pas trop en attendre de ce stream, afin de ne pas être déçu.