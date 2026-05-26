Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures

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Le marché des Sims-like est plus tendu qu’on ne pourrait le croire, en témoigne la volonté d’Electronic Arts de ne pas proposer un successeur au quatrième opus de Les Sims, ce dernier monopolisant trop l’attention. Certains titres ont bien réussi à se frayer une place, comme InZOI, mais beaucoup se sont cassés les dents ici à l’image de Life by You. Pas effrayé par la situation, le studio derrière Paralives a gardé le cap, et les premiers chiffres de ventes lui donnent raison.

Paralives

L’accè anticipé vient tout juste de démarrer

Lancé en accès anticipé hier, Paralives est déjà un succès. Le studio derrière le jeu de simulation vient d’annoncer que le jeu s’était vendu à 250 000 exemplaires, avec un pic atteignant les 78 000 connexions simultanées :

« Merci beaucoup pour votre participation à l’accès anticipé afin de nous aider à développer ce jeu ! Nous n’aurions rien pu faire sans votre support et nous sommes impatients à l’idée de voir ce que nous réserve le futur en votre compagnie ! »

Pour un titre à l’ambition nettement plus modeste qu’un InZOI, la performance est bel et bien remarquable. Cela montre qu’il y a encore des parts de marché à aller récupérer dans ce genre, à condition de proposer une expérience de qualité. Les premiers avis sur Steam sont plutôt positifs, et le titre a maintenant tout le temps de son accès anticipé pour se peaufiner. Certaines améliorations sont déjà annoncées, comme un système de météo et de saison, l’ajout d’animaux de compagnie, du jardinage et de la pêche, ou encore une évolution autonome des PNJ. En bref, un Sims-like qui a de l’avenir, et c’est plutôt rare pour être souligné.

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Jaquette de Paralives
Paralives
pc

Date de sortie : 25/05/2026

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