Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud

Prêts à construire votre ville en LEGO ?

Sur le site de Game Rating and Administration Committee of Korea, on peut voir que Personal 4 Revival vient d’être enregistré. Le jeu a déjà été annoncé, mais le silence radio autour de lui règne depuis plusieurs mois maintenant. Le fait qu’il surgisse à nouveau dans un tel listing pourrait indiquer qu’il s’apprête à nous donner des nouvelles, et forcément, tous les regards sont braqués sur les différentes conférences de l’été, que ce soit chez PlayStation, Xbox ou au Summer Game Fest.

De l’autre côté, on découvre un jeu plus inattendu avec un certain LEGO Skylines. Il pourrait logiquement s’agir d’un spin-off de la saga Cities: Skylines, mais avec une ville à construire en LEGO, ce qui, sur le papier, est une idée intéressante qui renvoie en enfance. On sait que la licence est en difficulté depuis l’échec du deuxième épisode, et Paradoxe pourrait avoir trouvé ici le partenariat idéal pour s’adresser à un grand public sans pour autant perdre sa communauté. Si un tel jeu est bien annoncé lors des conférences de l’été, on pourrait parier sur une présence lors du PC Gaming Show.