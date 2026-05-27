Dragon Quest Monsters: The Withered World annoncé sur PC et consoles

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Quentin

Rédigé par

0

À l’occasion du showcase célébrant les 40 ans de la licence Dragon Quest, Square Enix a officialisé un nouvel épisode de la série spin-off Monsters : Dragon Quest Monsters: The Withered World. On va donc retrouver avec plaisir ce Pokémon-like sauce Dragon Quest qui a fait le bonheur des fans depuis le premier opus sur Nintendo DS.

Dragon quest monsters key art

Une sortie avant Dragon Quest XII ?

Même si nous n’avons eu droit qu’à un petit teaser assez discret, l’annonce de Dragon Quest Monsters: The Withered World reste une bonne nouvelle pour la série dérivée la plus apprécié des fans de la licence. Après nous avoir faire vivre l’aventure de Psaro, l’antoganiste de Dragon Quest IV, dans Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres, la franchise semble revenir vers un ton plus traditionnel.

Nous devrions tout de même avoir quelques surprises, à commencer par les deux protagonistes qui sont des jeunes filles assez enjouées. Même si aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, le créateur de la série Yuji Horii a tout de même laissé entendre que The Withered World devrait arriver avant Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

Une précision importante, surtout après l’annonce du redémarrage du développement de Dragon Quest XII évoquée durant le même événement. Autrement dit, même si ce nouveau Dragon Quest Monsters semble plus avancé, il ne faut probablement pas s’attendre à une sortie immédiate.

Il ne reste donc plus qu’à patienter afin d’obtenir plus d’information sur ce nouvel opus. Dragon Quest Monsters: The Withered World est attendu sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.

Cet article peut contenir des liens affiliés

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

En savoir plus

Sur le même thème

Tides of Annihilation : Le jeu d’action refait parler de lui avec une vidéo de ses coulisses et nous donne rendez-vous cet été

pc ps5 xbox series
Tides of Annihilation : Le jeu d’action refait parler de lui avec une vidéo de ses coulisses et nous donne rendez-vous cet été

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age va bien sortir sur Switch 2, mais il y a un hic

pc switch ps4 xbox one
Dragon-Quest-XI

Dragon Quest XII change de nom et dévoile ses toutes premières images

Dragon Quest XII change de nom et dévoile ses toutes premières images

Destruction AllStars est retiré de la vente, les serveurs du jeu fermeront à la fin de l’année

ps5
Destruction AllStars est retiré de la vente, les serveurs du jeu fermeront à la fin de l’année
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

The Witcher 3 recevra un nouveau DLC en 2027 : Songs of the Past officialisé
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 recevra un nouveau DLC en 2027 : Songs of the Past officialisé
Turtle Beach investit la Switch 2 en compagnie de Mario avec sa manette Rematch RGB et son casque filaire Airlite assorti, on les a testé pour vous
Manette Rematch Mario & Luigi / Casque Airlite Fit Mario Star - Turtle Beach
Trois mois après la sortie du jeu, Resident Evil Requiem s’offre enfin une démo
pc ps5 xbox series switch 2
Trois mois après la sortie du jeu, Resident Evil Requiem s’offre enfin une démo
Beaucoup d’employés de Bungie ont appris la fin des mises à jour de Destiny 2 en même temps que le public
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Beaucoup d’employés de Bungie ont appris la fin des mises à jour de Destiny 2 en même temps que le public
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
The Witcher 3 : Un stream venant fêter les 10 ans du DLC Blood & Wine aura lieu le 28 mai
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Un stream venant fêter les 10 ans du DLC Blood & Wine aura lieu le 28 mai
L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement
L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct
pc
Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
ps5 ps4
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en juin
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Le prochain jeu de Media Molecule (Dreams, Little Big Planet) pourrait être un monde ouvert
ps5
Dreams
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
pc
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
pc ps5 xbox series switch switch 2
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
pc ps5 xbox series
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
pc
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael
pc
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
pc
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two
pc ps5 xbox series
Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two
Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass
pc ps5 xbox series
Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer