Dragon Quest Monsters: The Withered World annoncé sur PC et consoles

Une sortie avant Dragon Quest XII ?

Même si nous n’avons eu droit qu’à un petit teaser assez discret, l’annonce de Dragon Quest Monsters: The Withered World reste une bonne nouvelle pour la série dérivée la plus apprécié des fans de la licence. Après nous avoir faire vivre l’aventure de Psaro, l’antoganiste de Dragon Quest IV, dans Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres, la franchise semble revenir vers un ton plus traditionnel.

Nous devrions tout de même avoir quelques surprises, à commencer par les deux protagonistes qui sont des jeunes filles assez enjouées. Même si aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, le créateur de la série Yuji Horii a tout de même laissé entendre que The Withered World devrait arriver avant Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

Une précision importante, surtout après l’annonce du redémarrage du développement de Dragon Quest XII évoquée durant le même événement. Autrement dit, même si ce nouveau Dragon Quest Monsters semble plus avancé, il ne faut probablement pas s’attendre à une sortie immédiate.

Il ne reste donc plus qu’à patienter afin d’obtenir plus d’information sur ce nouvel opus. Dragon Quest Monsters: The Withered World est attendu sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.