Beaucoup d’employés de Bungie ont appris la fin des mises à jour de Destiny 2 en même temps que le public

Tout le monde n’était pas au courant de cette décision majeure

Le journaliste Paul Tassi indique que le vent a tourné depuis le début d’année sur Destiny 2, avec une décision prise il y a quelques mois. Cependant, le secret a été conservé, même auprès des équipes qui ont continué à travailler sur les mises à jour du jeu. Selon cet article, une « vaste majorité » des équipes de Bungie a appris la fin du support du jeu lorsque le studio a pris publiquement la parole la semaine dernière.

Certaines équipes étaient tout de même au courant, comme celle qui travaille sur le contenu final du jeu prévu pour juin, ainsi que celles qui ont été attribuées au support de Marathon. Mais dans l’ensemble, la nouvelle était totale pour pas mal d’employés. Plusieurs personnes qui étaient au courant du destin du jeu auraient « supplié » la direction d’être plus transparente à ce sujet, mais sans succès.

Bungie se concentre donc désormais sur Marathon, tout en étant conscient du fait que le jeu n’a pas pour vocation réelle de remplacer une licence comme Destiny. Mais puisque ses autres projets ont encore du mal à être validés, l’avenir du studio tient pour le moment sur ce seul fil.