Beaucoup d’employés de Bungie ont appris la fin des mises à jour de Destiny 2 en même temps que le public

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

La fin du support de Destiny 2 s’inscrit dans une suite (tristement) logique des différents échecs de Bungie depuis quelques années. Le studio concentre désormais ses efforts sur Marathon, qui a pourtant une communauté moins active que son précédent aujourd’hui, et c’est sans doute pour cela que beaucoup de Gardiens ont été pris de court. Mais ils n’ont pas été les seuls, étant donné qu’une majorité des employés chez Bungie a appris la nouvelle en même temps que nous, selon une enquête menée par Forbes.

Destiny 2

Tout le monde n’était pas au courant de cette décision majeure

Le journaliste Paul Tassi indique que le vent a tourné depuis le début d’année sur Destiny 2, avec une décision prise il y a quelques mois. Cependant, le secret a été conservé, même auprès des équipes qui ont continué à travailler sur les mises à jour du jeu. Selon cet article, une « vaste majorité » des équipes de Bungie a appris la fin du support du jeu lorsque le studio a pris publiquement la parole la semaine dernière.

Certaines équipes étaient tout de même au courant, comme celle qui travaille sur le contenu final du jeu prévu pour juin, ainsi que celles qui ont été attribuées au support de Marathon. Mais dans l’ensemble, la nouvelle était totale pour pas mal d’employés. Plusieurs personnes qui étaient au courant du destin du jeu auraient « supplié » la direction d’être plus transparente à ce sujet, mais sans succès.

Bungie se concentre donc désormais sur Marathon, tout en étant conscient du fait que le jeu n’a pas pour vocation réelle de remplacer une licence comme Destiny. Mais puisque ses autres projets ont encore du mal à être validés, l’avenir du studio tient pour le moment sur ce seul fil.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Destiny 2
Destiny 2
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one

Date de sortie : 06/09/2017

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

En savoir plus

Sur le même thème

Des licenciements sont attendus chez Bungie, Destiny 3 ne semble pas être dans les plans

pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Des licenciements sont attendus chez Bungie, Destiny 3 ne semble pas être dans les plans

C’est le début de la fin pour Destiny 2, le jeu recevra son dernier contenu majeur le 9 juin

pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
C’est le début de la fin pour Destiny 2, le jeu recevra son dernier contenu majeur le 9 juin

Bungie repousse de trois mois la prochaine grosse mise à jour de Destiny 2, Ombre et Justice

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Bungie repousse de trois mois la prochaine grosse mise à jour de Destiny 2, Ombre et Justice

Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Trois mois après la sortie du jeu, Resident Evil Requiem s’offre enfin une démo
pc ps5 xbox series switch 2
Trois mois après la sortie du jeu, Resident Evil Requiem s’offre enfin une démo
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
The Witcher 3 : Un stream venant fêter les 10 ans du DLC Blood & Wine aura lieu le 28 mai
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Un stream venant fêter les 10 ans du DLC Blood & Wine aura lieu le 28 mai
L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement
L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct
pc
Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
ps5 ps4
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en juin
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Le prochain jeu de Media Molecule (Dreams, Little Big Planet) pourrait être un monde ouvert
ps5
Dreams
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
pc
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
pc ps5 xbox series switch switch 2
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
pc ps5 xbox series
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
pc
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael
pc
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
pc
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two
pc ps5 xbox series
Judas ne devrait pas sortir durant cette année fiscale selon le dernier bilan de Take-Two
Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass
pc ps5 xbox series
Tekken 8 invite Yujiro Hanma du manga Baki en tant que DLC dans son troisième Season Pass
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 mai (007 First Light, Paralives, Yerba Buena…)
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer
Débrief : Pas de Destiny 3, hausse PS Plus, Seigneur des Anneaux monde ouvert et Warhammer
Rocket League annonce officiellement le passage à l’Unreal Engine 6
pc switch ps4 xbox one
Rocket League annonce officiellement le passage à l’Unreal Engine 6
EA Sports FC 26 propose la Team Of The Season Ultime
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La nouvelle version de Sonic Frontiers pourrait bien être dévoilée d’ici peu avec une sortie en juin