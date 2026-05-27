The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu

On voit déjà arriver les speedruns

Dans une interview accordée à Game Informer, le réalisateur de The Blood of Dawnwalker, Konrad Tomaszkiewicz, a bien insisté sur son amour des quêtes annexes. Après tout, avec un The Witcher 3 dans son CV, on comprend pourquoi l’intéressé accorde tant de soin à ces choses, et dans son nouveau jeu, il a souhaité les mettre plus que jamais en valeur :

« Nous n’avons pas d’histoire principale linéaire, avec une succession de quêtes menant à la fin ; nous l’avons conçue différemment. Nous l’appelons des « échantillons narratifs ». Concrètement, vous avez un objectif principal, et toutes les quêtes qui l’entourent sont des satellites. Vous pouvez les accomplir dans l’ordre que vous souhaitez et ainsi construire votre propre stratégie pour terminer le jeu et atteindre l’objectif principal : vous pouvez, par exemple, accomplir des quêtes pour recruter des alliés, ou développer votre propre personnage et progresser seul […] Presque chaque quête du jeu est une quête annexe, et chacune a son importance. »

Libre à vous d’effectuer autant de quêtes nécessaires durant le temps imparti, sachant que votre partie ne s’arrêtera pas pour autant au bout des 30 jours indiqués. Rafał Jankowski, quest designer, précise que vous êtes tout à fait libre d’aller voir l’antagoniste directement, étant donné que tout le reste est techniquement annexe :

« Pour terminer The Blood of Dawnwalker, il vous suffit de prendre d’assaut le château de l’antagoniste, de l’affronter et de sauver votre famille. Il n’y a aucune autre condition à remplir, ce qui signifie que toutes les histoires que nous avons préparées pour les joueurs sont en quelque sorte facultatives. Bien sûr, nous encourageons les joueurs à suivre ces fils narratifs, à explorer le monde, à découvrir toutes ces histoires, à vivre l’expérience que nous leur avons offerte, ce qui rendra l’attaque du château beaucoup plus accessible. »

Un RPG plus que jamais à la carte, qui rend beaucoup de PNJ facultatifs, certains pouvant même mourir selon vos choix :

« Si vous ne faites pas attention à la soif de sang de Coen, vous risquez de passer à côté de choses ou de tuer un PNJ auquel vous tenez. Cela peut être controversé, mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est de vous faire ressentir cette soif vampirique omniprésente. Elle est toujours là, et sans elle, vous ne seriez qu’un super-héros doté de quelques pouvoirs spéciaux. Je pense que cela ajoute une dimension supplémentaire de gravité et de noirceur à son aventure. »

The Blood of Dawnwalker sera disponible dès le 3 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.