Trois mois après la sortie du jeu, Resident Evil Requiem s’offre enfin une démo
Si les fans de la première heure n’ont pas hésité à acheter le jeu, beaucoup d’entre eux ainsi que les plus indécis espéraient tout de même que Capcom publie une démo de Resident Evil Requiem avant la sortie de cet épisode. L’éditeur n’a cependant pas cédé à ces demandes, du moins… jusqu’à aujourd’hui.
Mieux vaut tard que jamais
Resident Evil Requiem a beau être en passe de devenir le jeu le plus vendu de la saga, Capcom souhaite en vendre davantage, et rapidement. Pour cela, il met aujourd’hui à disposition une démo qui est disponible sur toutes les plateformes, et qui vous laisse découvrir certaines portions du jeu gratuitement. C’est un peu tardif, étant donné que cette démo arrive trois mois après la sortie du jeu, mais si vous hésitiez encore à vous procurer cet épisode, vous avez ici droit à un essai sans rien débourser.
Cette démo vous permettra visiblement de jouer avec les deux personnages, dans des sections qui se situent au début du jeu, pour ne rien spoiler de très important. Cependant, il ne s’agira pas du tout début du jeu, ce qui veut dire que votre progression ne pourra pas être transférée vers le jeu final par la suite.
Resident Evil Requiem est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Resident Evil Requiem.