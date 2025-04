Triple-I Initiative : Le résumé complet de toutes les annonces (REMATCH, Neverway, The Alters…)

Vous retrouverez ici la liste complète des annonces de la deuxième édition de la Triple-I Initiative, dont le showcase a été diffusé le 10 avril 2025.

Neverway

: PC Date de sortie : Inconnue

Présenté comme un jeu dark fantasy immersif et stylisé en vue isométrique, Neverway est un action-RPG développé par Coldblood Inc. Le titre promet une expérience narrative intense, mêlant choix moraux et combats dynamiques dans un monde ravagé par la corruption. Aucune date de sortie n’a encore été précisée.

Deep Rock Galactic: Rogue Core

: PC Date de sortie : 2025 (accès anticipé)

Rogue Core est un spin-off roguelite de Deep Rock Galactic, misant cette fois sur des sessions plus courtes et une rejouabilité élevée. Toujours en coopération à quatre, le jeu conserve l’humour et l’ADN minier de la série, tout en intégrant des mécaniques de progression propres au genre. Il est prévu en accès anticipé en 2025 sur PC.

Tears of Metal

: PC et consoles Date de sortie : 2025

Développé par Paper Cult (Bloodroots), Tears of Metal est un beat’em up coopératif brutal et rythmé, inspiré des récits celtiques. On y incarne des guerriers et guerrières affrontant des hordes d’envahisseurs dans des combats frénétiques en 2.5D. Le titre est prévu pour 2025 sur PC et consoles.

Sacrifire

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One * Switch Date de sortie : Début 2026

SacriFire, signé Pixelated Milk (Regalia), est RPG mélangeant graphismes HD-2D, univers steampunk et systèmes de combat en temps réel avec pause tactique. Inspiré des classiques de la PS1 comme Vagrant Story, il promet une aventure dense et narrative. Le jeu est attendu en 2026 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch.

Endless Legend II

: PC (accès anticipé) Date de sortie : Eté 2025

Après une annonce attendu par les fans, Amplitude Studio a diffusé un nouveau trailer de gameplay pour son 4X : Endless Legend 2. Il en profite surtout pour donner une fenêtre plus précise de sa sortie en accès anticipé qui est donc située à l’été 2025.

Frostrail

: PC Date de sortie : Inconnue

Annoncé pour la première fois lors de ce showcase, Frostrail est un FPS coopératif jusqu’à quatre joueurs qui s’inspire du film Snowpiercer et du jeu Rust. Le but du jeu est de collaborer pour survivre dans un environnement post-apocalyptique glacé, en maintenant en mouvement un train servant de base mobile, tout en repoussant des créatures hostiles tapies dans l’obscurité.

Moonlighter 2: The Endless Vault

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Eté 2025

La licence Moonlighter (car elle en est une désormais) change de dimension avec ce nouvel épisode, même si le principe reste le même. Vous incarnez toujours un personnage qui doit s’occuper d’une boutique, et qui doit partir très souvent à l’aventure pour remplir ses stocks. On navigue donc entre la gestion de son échoppe et les donjons remplis de monstres et de butins à aller ramasser.

Star Birds

: PC Date de sortie : 2025 (accès anticipé)

Développé par Toukana Interactive en collaboration avec la chaîne YouTube Kurzgesagt, Star Birds est un jeu de construction de base sur astéroïdes au ton léger. Il s’agira de découvrir et exploiter de nombreux astéroïdes, créer des réseaux de production et guider votre colonie d’oiseaux dans l’espace. Une démo publique est prévue pour juin 2025, avec une sortie complète attendue plus tard dans l’année sur PC.

Escape Simulator 2

: PC Date de sortie : 2025

Présenté comme un Escape Game en jeu vidéo où il faut s’échapper d’un lieu, Escape Simulator revient dans une suite avec davnatage d’énigmes et plus d’environnements. Le titre était surtout là pour annoncer une démo, disponible dès maintenant sur Steam.

Outbound

: PC Date de sortie : 2025

C’est un titre que les amateurs de jeux cozy ont déjà probablement dans leur wishlist. Si ce n’est pas le cas, Outbound est venu rappeler son concept, où l’on partira en voyage dans un mini-van que l’on pourra personnaliser et améliorer au fil du temps pour en faire un véritable havre de paix et de repos. Le titre était là pour nous annoncer la venue d’une alpha, prévue pour le 14 avril.

Enshrouded

: PC Date de sortie : Déjà disponible en accès anticipé

Le jeu de survie sandbox Enshrouded a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour célébrer ses 4 millions de joueurs et de joueuses tout en survolant sa prochaine mise à jour. Cette sixième update apportera son lot de nouveaux et de nouveaux ennemis, ainsi qu’une exploration enrichie et un cycle nocturne bonifié.

Timberborn

: PC Date de sortie : Disponible en accès anticipé

Disponible en accès anticipé depuis un bout de temps maintenant, le city-builder avec des castors Timberborn est passé rapidement pour nous présenter sa septième mise à jour majeure, qui introduit un nouveau système de poulies et qui permet de terraformer des jardins, des caves et des tunnels, le tout avec des améliorations autour du modding. Elle arrivera le 8 mai prochain.

BlazBlue Entropy Effect

: PC Date de sortie : Déjà disponible

Déjà disponible depuis une bonne année (et très bien accueilli par la communauté), BlazBlue Entropy Effect est venu nous montrer une bande-annonce remplie d’action. Mais elle avait surtout le mérite d’annoncer l’arrivée de la coopération locale ainsi qu’une future collaboration avec Dead Cells.

Opus: Prism Peak

: PC Date de sortie : Automne 2025

Si vous aimez les jeux d’aventure narratif, Opus: Prism Peak pourrait subvenir à vos envies, le temps d’une histoire où vous suivrez un photographe épuisé et pris au piège de la réalité. La série Opus revient pour un nouveau jeu, qui a maintenant une fenêtre de sortie estimée à cet automne.

Blacksmith Master

: PC Date de sortie : 15 mai 2025

Changement complet de registre avec Blacksmith Master, un jeu de simulation et de gestion médiéval. Le nom du jeu est assez évocateur : vous devez gérer et faire prospérer votre propre forge, en géant son activité, ses commandes et son personnel. Une aventure qui sortira le 15 mai prochain.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

: PC Date de sortie : Eté 2025

Quand Ubisoft délègue ses licences à des studios indépendants, ça permet de faire de belles choses. En atteste Heroes of Might and Magic: Olden Era, le jeu de stratégie au tour par tour accouche d’un nouvel épisode qui va revenir aux origines de la saga (et développé par Unfrozen, derrière Iratus: Lord of the Dead). Pas de grosse nouveauté annoncée pour le soft mais une nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoire.

Deep Rock Galactic Survivor

: PC Date de sortie : 17 septembre 2025

Parce qu’il semblerait qu’il n’y ait jamais assez de Deep Rock Galactic, le spin-off Survivor a annoncé une date de sortie pour sa version finale, désormais logée à la rentrée prochaine. Un an d’accès anticipé plus tard, le titre apportera son lot de nouveautés et nous rappelle son concept avec ce nouveau trailer.

The Alters

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 13 juin 2025

The Alters aura connu une fin de développement particulièrement mouvementée, avec des reports qui se sont accumulés. Il aura fallut attendre ce showcase pour enfin obtenir une date de sortie définitive de ce jeu de survie dans lequel on incarne un survivant isolé sur une planète extra-terrestre qui va devoir s’aider de ses versions alternatives de lui-même pour espérer s’échapper en vie. Un concept plutôt accrocheur, bien servi par une production qui semble prometteuse, et qui sera disponible dès le 13 juin.

SpeedRunners 2: King of Speed

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date de sortie : 2026

Quasiment dix ans après sa sortie, SpeedRunners est de retour pour un nouvel opus. Le jeu multijoueur avait cartonné avec son concept arcade, sa prise en main immédiate, son fun au bout des doigts et bien aidé par les nombreux vidéastes qui y ont joué. Le concept de base ne change pas, mais va juste pousser la chose plus loin, avec notamment de la coopération locale ou en ligne jusqu’à 8 joueurs.

Over the hill

: PC Date de sortie : Inconnue

Ce serait mentir de vous dire que l’on ne regarde pas du coin de l’oeil l’avancée de Over the Hill. Et pour cause, il s’agit du prochain projet de l’excellent Art of Rally. Cette fois-ci, on part sur un jeu d’exploration en monde ouvert avec des véhicules qui mettent en avant le tout terrain des années 1960 à 1980 avec de vastes recoins à explorer. N’espérez pas de date mais un nouveau trailer de gampelay.

Super Fantasy Kingdom

: PC Date de sortie : Troisième trimestre 2025

Très rapide passage pour Super Fantasy Kingdom, qui n’a eu droit qu’à une petite bande-annonce. Le jeu de construction de villes avec ses composantes roguelite est venu nous dire qu’il arrivera plus tard dans l’année, vers la rentrée.

X4: Foundations

: PC Date de sortie : Déjà disponible

Certains le connaissent déjà depuis de (très) nombreuses années, le jeu de simulation spatiale X4: Foundations est toujours en vie et des milliers de joueurs et de joueuses se connectent encore tous les jours. L’occasion d’annoncer une mise à jour qui viendra complexifier la politique interstellaire avec l’arrivée de la Diplomatie.

Rematch

: PC – PS5 – Xbox Series (Game Pass) Date de sortie : 19 juin 2025

Après Sifu, le studio Sloclap a décidé de pivoter à 180 degrés en explorant un tout autre genre. Terminé le kung-fu, place au football avec un titre qui s’inspire davantage de Rocket League que d’un EA Sports FC. Le jeu a refait parler de lui à l’occasion de ce showcase pour montrer du gameplay et annoncer une date de sortie fixée au moins de juin prochain.

Vampire Survivors

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch – iOS – Android Date de sortie : Déjà disponible

Avec son incroyable succès et ses nombreuses collaborations, on pouvait facilement miser une pièce sur le fait que Vampire Survivors dévoile un nouveau partenariat pendant la soirée. Ce fût bien le cas, avec un DLC SaGa à venir mais également une mise à jour de la coopération.

Ikuma: The Frozen Compass

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

Mooneye Studio nous a fait la belle surprise d’annoncer IKUMA: The Frozen Compass, un jeu d’aventure qui nous raconte le passage à l’âge adulte à travers les yeux du jeune garçon Sam et de son chien de traîneau Ellie. Le duo s’est retrouvé échoué sur une île explorée de l’Arctique en 1864 dans une aventure inspirée de l’expédition Franklin de 1845. Une épopée qui s’annonce riche en émotions.

Shapez 2

: CP Date de sortie : Déjà disponible

Etant donné que la conférence n’oublie pas les jeux indépendants qui ont déjà eu un succès, il est logique de revoir (beaucoup) de jeux déjà disponibles. C’est le cas de Shapez 2 qui est venu présenter sa prochaine mise à jour, Dimension, qui sera déployée le 2 juin, et qui viendra bouleverser la mécanique de train, en plus d’apporter du nouveau contenu.

V Rising: Invaders of Oakvell

: PC – PS5 Date de sortie : Déjà disponible

Le phénomène qu’est V Rising continue d’alimenter son contenu, cette fois-ci, avec une mise à jour majeure, la 1.1. Intitulée Invaders of Oakveil, celle-ci apportera son lot de nouveautés avec un nouveau bois à découvrir et de nouveaux contenus. Cet

Necesse

: PC Date de sortie : Déjà en accès anticipé

Lancé en accès anticipé il y a déjà six ans, Necesse continue son petit bonhomme de chemin et est venu introduire sa prochaine mise à jour, The Forgotten Depths. Le jeu procédurale apportera un nouveau biome et des changements dans son économie.

Duskfade

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2026

Après le bal des mises à jour, on a enfin eu droit à une nouvelle vraie annonce. Duskfade se loge comme un nouveau jeu d’action et de plateforme en 3D, prévu pour l’année prochaine, et qui nous permettra d’incarner un jeune apprenti appelé Zirian. Notre héros tentera de restaurer le temps lui-même dans un monde plongé dans la nuit éternelle.

Morbid Metal

: PC Date de sortie : 2025

Un peu d’action avec Morbid Metal, un hack’n’ slash bien nerveux et aux composantes rogue-lite. Si cela fait un petit moment que l’on sait qu’il existe, on attendait depuis un petit moment une fenêtre de sortie, ce que le titre a annoncé : il sortira cet été en accès anticipé. Et « surprise », Ubisoft récupère l’édition du jeu.

The Eternal Life of Goldman

: PC – PS5 – Xbox Series – Switch Date de sortie : 2025

On a beau répéter que la scène indépendante est définitivement très créative quand il est question de proposer de beaux environnements, on apprécie toujours de voir la direction artistique de The Eternal Life of Goldman. Pas de rendez-vous donné ici, mais une collaboration qui fera plaisir à nos tympans : Yasunori Nishiki rejoint l’équipe pour s’occuper de la bande-son, compositeur que l’on connaît notamment pour Octopath Traveler mais aussi sur des animes (Azur Lane).

Into the Fire

: PC Date de sortie : Accès anticipé en 2025

Into the Fire est un jeu au concept original mêlant action, survie et arcade, qui vous plonge dans la peau d’un secouriste intrépide prêt à tout pour sauver un maximum de vies humaines au cœur d’une catastrophe volcanique sur l’archipel de Dante, transformant chaque mission en une course haletante contre-la-montre.

CloverPit

: PC Date de sortie : 2025

Présenté comme « l’union démoniaque de Balatro et de Buckshot Roulette », CloverPit est un roguelite qui vous enferme dans un enfer créé par vous-même. Il faudra essayer de rembourser ses dettes pour s’en sortir en jouant à la roulette et surtout, en recommençant, encore et encore. Une démo est maintenant disponible.

No, I’m not a Human

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : Automne 2025

Le très intriguant No, I’m not a Human est venu nous faire quelques annonces. Déjà, le jeu d’horreur arrivera en fin d’année. Cet automne plus précisément. Ensuite, il n’arrivera pas seulement sur Steam mais également sur PlayStation 5 et Xbox Series. Pour le reste, le mieux est d’aller zieuter la bande-annonce.

Void/Breaker

: PC – PS5 – Xbox Series Date de sortie : 2025

En manque d’action ? Voici Void/Breaker, l’une des annonces majeures de cette soirée. Il s’agit d’un FPS aux composantes roguelite qui se définit comme « boosté d’adrénaline ». Et effectivement quand on voit les premières images, on voit qu’il y a peu de place pour respirer. Un concept qui sera bientôt jouable en alpha sur Steam.

Katana Zero

: PC – Xbox One – Switch Date de sortie :

Les p’tits gars de Askiisoft avaient une belle surprise pour les fans : un DLC pour Katana Zero. Longtemps réclamé et tout aussi attendu par la communauté, celui-ci ajoutera de nouvelles choses à faire sur le jeu d’action. Quoi exactement ? On ne sait pas, si ce n’est qu’il apportera de nouveaux personnages, niveaux et histoires. Ah, et surtout, il sera gratuit.

Voilà ce qui a conclu cette seconde édition du Triple-I Initiative. Pour la deuxième année consécutive, la conférence a su mettre en avant une bonne flopée de titres prometteurs, à un rythme peut-être un peu soutenu pour tous les retenir, mais qui a au moins le mérite de ne se focaliser que sur une chose : nous montrer des jeux indépendants à ne pas manquer.