Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age va bien sortir sur Switch 2, mais il y a un hic

Pas de transfert de la Switch à la Switch 2

Le portage Switch 2 de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (Les Combattants de la destinée chez nous) n’est pas une surprise étant donné qu’un listing d’un organisme de classification avait déjà listé le jeu sur la dernière console de Nintendo. Square Enix officialise ici la chose en indiquant que ce portage sera disponible dès le 24 septembre, et il profitera même d’une version physique. Bon, en revanche, il s’agira d’une version game-key card.

Sur Switch 2, vous pourrez choisir entre deux modes d’affichage, avec un mode plus net (1440p/30 fps) ou un mode améliorant le framerate (1080p/60fps). Une aubaine pour les possesseurs de la version Switch… enfin pas tellement. RPGSite a remarqué que la FAQ japonaise de cette version mentionnait que le transfert de sauvegarde ne serait pas activé, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas reprendre votre partie, et ce alors que le contenu du titre est identique.

De plus, l’éditeur n’a annoncé aucune upgrade gratuite ou payante pour passer de la version Switch à la version Switch 2 pour le moment. On croise les doigts pour que ce ne soit qu’une question de temps, mais la confiance ne règne pas.