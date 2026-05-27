Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age va bien sortir sur Switch 2, mais il y a un hic

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Les fans de la saga Dragon Quest sont particulièrement gâtés aujourd’hui. Il faut dire que la série fête son quarantième anniversaire, c’est pourquoi Square Enix s’est senti obligé de nous présenter quelques images de Dragon Quest XII: Beyond Dreams. Il n’oublie pas pour autant de sortir une dernière fois le onzième épisode du placard avec une énième version, qui arrivera sur Switch 2.

Dragon-Quest-XI
Dragon Quest XI

Pas de transfert de la Switch à la Switch 2

Le portage Switch 2 de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age (Les Combattants de la destinée chez nous) n’est pas une surprise étant donné qu’un listing d’un organisme de classification avait déjà listé le jeu sur la dernière console de Nintendo. Square Enix officialise ici la chose en indiquant que ce portage sera disponible dès le 24 septembre, et il profitera même d’une version physique. Bon, en revanche, il s’agira d’une version game-key card.

Sur Switch 2, vous pourrez choisir entre deux modes d’affichage, avec un mode plus net (1440p/30 fps) ou un mode améliorant le framerate (1080p/60fps). Une aubaine pour les possesseurs de la version Switch… enfin pas tellement. RPGSite a remarqué que la FAQ japonaise de cette version mentionnait que le transfert de sauvegarde ne serait pas activé, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas reprendre votre partie, et ce alors que le contenu du titre est identique.

De plus, l’éditeur n’a annoncé aucune upgrade gratuite ou payante pour passer de la version Switch à la version Switch 2 pour le moment. On croise les doigts pour que ce ne soit qu’une question de temps, mais la confiance ne règne pas.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée
Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée
pc switch ps4 xbox one

Date de sortie : 27/09/2019

L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables

L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

En savoir plus

Sur le même thème

Dragon Quest XI S pourrait ressortir sur Nintendo Switch 2 dans sa Definitive Edition

pc switch ps4 xbox one
Dragon-Quest-XI

Le 35eme anniversaire de Dragon Quest se fêtera avec un stream qui révèlera de nouvelles infos

Le 35eme anniversaire de Dragon Quest se fêtera avec un stream qui révèlera de nouvelles infos

Dragon Quest XI S s’offre une sortie immédiate sur Stadia

stadia
Dragon Quest XI

Dragon Quest XI disparaît de Steam et du PlayStation Store

pc ps4
Dragon Quest XI S
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Dragon Quest Monsters: The Withered World annoncé sur PC et consoles
Dragon Quest Monsters: The Withered World annoncé sur PC et consoles
Tides of Annihilation : Le jeu d’action refait parler de lui avec une vidéo de ses coulisses et nous donne rendez-vous cet été
pc ps5 xbox series
Tides of Annihilation : Le jeu d’action refait parler de lui avec une vidéo de ses coulisses et nous donne rendez-vous cet été
Dragon Quest XII change de nom et dévoile ses toutes premières images
Dragon Quest XII change de nom et dévoile ses toutes premières images
Destruction AllStars est retiré de la vente, les serveurs du jeu fermeront à la fin de l’année
ps5
Destruction AllStars est retiré de la vente, les serveurs du jeu fermeront à la fin de l’année
The Witcher 3 recevra un nouveau DLC en 2027 : Songs of the Past officialisé
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 recevra un nouveau DLC en 2027 : Songs of the Past officialisé
Turtle Beach investit la Switch 2 en compagnie de Mario avec sa manette Rematch RGB et son casque filaire Airlite assorti, on les a testé pour vous
Manette Rematch Mario & Luigi / Casque Airlite Fit Mario Star - Turtle Beach
Trois mois après la sortie du jeu, Resident Evil Requiem s’offre enfin une démo
pc ps5 xbox series switch 2
Trois mois après la sortie du jeu, Resident Evil Requiem s’offre enfin une démo
Beaucoup d’employés de Bungie ont appris la fin des mises à jour de Destiny 2 en même temps que le public
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Beaucoup d’employés de Bungie ont appris la fin des mises à jour de Destiny 2 en même temps que le public
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
pc ps5 xbox series
The Blood of Dawnwalker : « Presque toutes les quêtes sont des quêtes annexes », Rebel Wolves détaille la structure du jeu
The Witcher 3 : Un stream venant fêter les 10 ans du DLC Blood & Wine aura lieu le 28 mai
pc ps5 xbox series ps4 xbox one
The Witcher 3 : Un stream venant fêter les 10 ans du DLC Blood & Wine aura lieu le 28 mai
L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement
L’AG French Direct 2026, c’est aujourd’hui à 18 heures, voici tout ce qu’il faut savoir sur l’événement
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier
Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct
pc
Si vous aimez les metroidvania, Silent Planet dévoilera du gameplay pendant l’AG French Direct
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
ps5 ps4
Les Days of Play seront de retour du 27 mai au 10 juin, avec de nombreuses réductions sur les produits et jeux PlayStation
PlayStation Plus : Voici les 3 jeux qui vont rejoindre l’abonnement Essentials en juin
ps5 ps4
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Le prochain jeu de Media Molecule (Dreams, Little Big Planet) pourrait être un monde ouvert
ps5
Dreams
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
pc
Le Sims-like Paralives s’est déjà vendu à 250 000 exemplaires en quelques heures
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival et un certain LEGO Skylines viennent d’apparaitre sur un listing en Corée du Sud
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
pc ps5 xbox series switch switch 2
Le metroidvania Maseylia : Echoes of the Past annoncera sa date de sortie à l’AG French Direct ce mercredi
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
pc ps5 xbox series
Le prochain jeu Kingdom Come devrait sortir durant la prochain année fiscale, donc entre avril 2027 et mars 2028
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
pc
Le MMORPG Broken Ranks reçoit une grosse mise à jour gratuite avec « In Cold Blood »
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael
pc
ARTE France présentera deux jeux lors de l’AG French Direct ce mercredi, avec Knuckle Paradise et Looking for Fael
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
pc
Star Citizen passe la cap du milliard de dollars récolté, alors que Squadron 42 entre dans sa phase finale
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad
Le troisième film Super Mario devrait sortir en 2029 selon Keegan-Michael Key, l’acteur qui prête sa voix à Toad