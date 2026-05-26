Pour le PDG de Remedy, Control et Alan Wake devaient mieux se vendre, et il compte sur les adaptations pour y remédier

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Pour mieux vendre des jeux au grand public, il suffit parfois d’une bonne exposition d’une licence via une adaptation en série TV ou au cinéma. Maintenant qu’Hollywood en est friand, cette stratégie rapporte gros aux différentes industries qui y participent. Et selon le nouveau PDG de Remedy, Jean-Charles Gaudechon, c’est avec ce genre de démarches que les jeux du studio vont mieux se vendre à l’avenir.

Control Resonant

Toucher un nouveau public avant tout

Dans une interview accordée à The Game Business, le PDG du studio revient sur les forces du catalogue de Remedy, et si certains des jeux du studio sont aujourd’hui des succès, il estime que certaines licences pourraient viser un succès commercial encore plus important. Et pour cela, la solution est toute trouvée : les adaptations négociées avec Annapurna.

Remedy a en effet sécurisé un deal avec cette société pour adapter Control ainsi qu’Alan Wake sur petit et grand écran. Rien n’est encore très concret de ce côté, mais c’est avec ces adaptations que les jeux de cette licence pourront mieux se vendre selon Gaudechon :

« Nous devons réfléchir davantage à la manière dont nous abordons nos licences en tant que franchises. Comment étendre la communauté ?  Notre accord avec Annapurna vise à donner plus de visibilité à nos jeux et à nos franchises, et à toucher un public qui n’existe pas encore. Ce qui est dommage, c’est que je pense qu’Alan Wake et Control auraient dû mieux se vendre. Pour moi, c’est l’un des premiers points à corriger, avant même de développer de nouveaux jeux. Il faut d’abord exploiter au maximum le potentiel de nos licences actuelles, car elles sont exceptionnelles. Et le cross-média va nous y aider. »

Durant cette interview, Gaudechon revient aussi sur l’échec de FBC Firebreak et sur les leçons qu’il faut en tirer :

« C’est facile de juger après coup, alors il faut toujours rester prudent quand on réalise à quel point il est difficile de créer un jeu, et surtout un jeu à succès. J’ai un immense respect pour l’ancienne direction et pour l’équipe, qui continue de faire un travail formidable. Mais ça ne marche pas toujours. Quand on s’aventure dans un genre différent, on se rend compte que le grand écart est parfois bien plus important qu’il n’y paraît. C’est l’un des principaux enseignements. »

Remedy a donc appris la leçon à la dure et devrait se reconcentrer sur ses jeux. Et ses adaptations donc. Maus avant, Control Resonant sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.

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