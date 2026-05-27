Tides of Annihilation : Le jeu d’action refait parler de lui avec une vidéo de ses coulisses et nous donne rendez-vous cet été

Un premier essai public aura lieu cet été

La vidéo de Tides of Annihilation qui nous est partagée aujourd’hui se concentre avant tout sur les performances techniques du jeu. C’est l’occasion de préciser que le studio a sécurisé des partenariats avec Epic Games (autour de l’Unreal Engine) et plusieurs fabricants de cartes graphiques, notamment NVIDIA, pour s’assurer que le jeu tourne bien sur les différentes plateformes.

Le studio fait même preuve de transparence en reconnaissant que les premières images de gameplay du jeu avec un boss géant ont eu des soucis de ce côté, et explique comment ces problèmes techniques ont été résolus depuis.

Eclipse Glow Games avait aussi une autre annonce à faire ici puisque le studio confirme que le jeu sera bientôt jouable cet été lors d’un événement spécial. Il ne dit pas quand précisément ni où, mais promet que cet événement sera ouvert au public avec des inscriptions à effectuer. Peut-être qu’il sera donc aussi jouable lors de la prochaine Gamescom.

Tides of Annihilation sortira sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series.