Triple-i Initiative : 15 jeux qu’il fallait retenir de l’édition 2026 (Aftergods, Machinarium 2, Astral Ascent x Clair Obscur…)

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Perdue au beau milieu de l’automne, loin des autres conférences de l’année, la Triple-i Initiative mérite pourtant le détour. Cet événement se concentre sur les jeux indépendants qui bénéficient d’un peu plus de moyens que les plus petits studios, avec des projets ambitieux qui s’enchaînent durant 45 minutes. On vous offre ici une petite sélection maison des titres que l’on a pu retenir lors de l’édition du 8 octobre.

Le festival des jeux indépendants au The Triple-i Initiative de ce mois d'octobre // Source : ActuGaming

Vous trouverez ici une liste non exhaustive de certains jeux apparus lors de la Triple-i Initiative 2026.

Jiaohun

  • Date de sortie : 2027
  • Plateformes : PC – PS5

Le showcase a démarré avec un peu d’horreur via Jiao Hun, un titre en vue à la première personne qui nous fait visiter un petit village chinois pas des plus rassurants. Alors que le monde s’apprête à passer aux années 2000, vous voici coincés dans ce lieu angoissant qui cache de nombreuses monstruosités.

Among Us Story: On Guard

  • Date de sortie : 17 février 2027
  • Plateformes : PC – iOS – Android – Switch 2

Si vous adorez l’univers d’Among Us et que vous n’avez pas forcément des tas d’amis sous la main pour y jouer, découvrez aujourd’hui Among Us Story: On Guard, qui est un jeu narratif solo dans lequel vous devrez prouver votre innocence suite à un meurtre, tout en trouvant le vrai coupable. On retrouve tout ce qui fait le charme du jeu de base, mais avec un aspect plus scénarisé que l’on imagine être rempli d’humour.

Outward 2

  • Date de sortie : 8 février 2027
  • Plateformes : PC

Passage rapide pour Outward 2, qui avait repoussé la sortie de son accès anticipé à l’année prochaine. Cette nouvelle présentation de gameplay pour le RPG nous montre que l’attente ne sera finalement pas si longue.

Machinarium 2

  • Date de sortie : Inconnue
  • Plateformes : PC

L’une des bonnes surprises de ce showcase aura été l’annonce de Machinarium 2, suite du point’n click culte sorti en 2009. On retrouve le même style visuel si caractéristique du premier épisode, avec Josef et Berta qui découvriront un endroit très reculé, avec encore une fois des tas d’énigmes à la clé en alternant entre les deux personnages.

ReVamp

  • Date de sortie : 25 mars 2027
  • Plateformes : PC

Il aurait presque tout pour s’ancrer dans la saga Castlevania, s’il n’avait pas en tête un gameplay totalement différent. ReVamp nous fait rejoindre le camp de Dracula pour repousser les envahisseurs, avec de la gestion de château en agencant les pièces comme vous le souhaitez, tout en disposant vos soldats au bon endroit pour défaire vos ennemis, le tout avec un aspect roguelite.

Astral Ascent x Clair Obscur: Expedition 33

  • Date de sortie : Disponible maintenant
  • Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Switch

La bonne idée du jour nous vient de Hibernian Workshop, qui a décidé d’aller demander l’accord Sandfall Interactive pour intégrer l’univers de Clair Obscur: Expedition 33 dans Astral Ascent. Ainsi, on y retrouvera certains lieux iconiques du RPG avec des ennemis emblématiques (comme le mime), mais aussi six personnages qui viendront nous prêter main forte. La meilleure nouvelle, c’est que c’est gratuit, et que vous pouvez en profiter dès maintenant.

Lazare’s Sacrifice

  • Date de sortie : 2027
  • Plateformes : PC

Comme l’actualité nous montre qu’on est bien dans le thème en ce moment, place à la Révolution française dans Lazare’s Sacrifice qui est un jeu de deckbuilding narratif. Lorsque vous ne serez pas occupés à jouer aux cartes, vous devrez tenter de vous échapper de prison en enquêtant sur le lieu de votre incarcération, tout en prenant des choix cruciaux pour votre avenir.

Waltz & Jam

  • Date de sortie :
  • Plateformes :

Un peu de plateforme désormais avec Waltz & Jam, jeu dans lequel vous incarnez un fantôme et son chiot. Vous visiterez un monde marqué par les sept péchés capitaux, avec des tas de puzzles et d’épreuves mettant au défi votre agilité. Vous pourrez compter sur votre doggo de diverses manières tandis que plusieurs gadgets vous aideront dans votre quête. Une démo est disponible.

Prison of Husks

  • Date de sortie : 27 janvier 2027
  • Plateformes : PC – PS5

Eh bien, le voilà Bloodborne 2 non ? Bon d’accord, Prison of Husks ressemble plus au démake de Bloodborne, mais c’est sans doute le but recherché par Glass Head Dolls qui se présente comme un Souls-like dans lequel vous partirez à la recherche de votre bien-aimée. Le jeu possède un style 3D assez rétro, mais en dehors de cela, vous devriez y retrouver tout le sel du genre. Et vous pouvez l’essayer dès maintenant avec une démo.

Rockbeasts

  • Date de sortie : janvier 2027
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch – Switch 2

Jouissant d’un partenariat de luxe avec Critical Role, Rockbeasts est un jeu narratif musical qui nous fait suivre le parcours d’un groupe de rock composé de personnages anthropomorphes, avec un style à la BoJack Horseman. Derrière le côté rock’n’roll, vous découvrirez la gestion du calendrier avec des représentations à effectuer pour gagner de l’argent et de la renommée, le gaempaly prenant la forme d’un jeu de rythme une fois sur scène.

Little Prince Tyger

  • Date de sortie : 2027
  • Plateformes : PC

Les studios français étaient vraiment à l’honneur, à l’image de Saltitude qui est accompagné par Team17 sur Little Prince Tyger, un jeu d’action roguelike en 2D tout en pixels, qui rend hommage à sa façon au poème de Tyger de William Blake. À la recherche du prince perdu, vous devrez maitriser comme il se doit votre arc et vos sauts pour parvenir au bout des pièges d’un monde de dark fantasy très étrange.

Trainwatch

  • Date de sortie : 10 mars 2027
  • Plateformes : PC

Avec ses faux airs de Silent Hill, Trainwatch est un jeu d’aventure assez mystérieux qui nous embarque dans la vie de Troy, qui gère un passage à niveau où quelques trains passent dans un coin paumé. Vous y trouverez surtout d’étranges choses qui se trament aux alentours, tandis que notre personnage tentera de sauver comme il le peut son mariage.

Aftergods

  • Date de sortie : Inconnue
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Après Tribes of Midgard, le studio Norsfell avait envie de rester dans le domaine de la mythologie, et nous embarque cette fois-ci du côté des dieux de plusieurs panthéons avec Aftergods. Il s’agira là d’un jeu d’action-RPG qui nous demandera de reconquérir les royaumes après le Ragnarok, que ce soit en solo ou en coopération, ou même contre d’autres personnes. On parle ici de « Survivalite », ce qui veut dire que le jeu aura aussi des mécaniques de survie, mais plutôt légères pour éviter la frustration parfois inhérente au genre.

The Escapists 3

  • Date de sortie : 2027
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2

The Escapists est de retour avec un troisième épisode qui change de style graphique, au risque de ne pas plaire aux fans de la première heure. Votre but, lui, reste inchangé : vous devrez vous échapper de prison (parce que vous n’avez pas le temps et que votre esprit glisse ailleurs) en apprenant les routines des gardes et en déjouant les systèmes de sécurité, que ce soit seul ou avec des compagnons de cellule.

Dave the Diver x Subnautica 2

  • Date de sortie : début 2027
  • Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Switch – Switch 2

Et on termine avec un nouveau crossover pour Dave the Diver, qui n’est pas chiche en la matière. Cette fois-ci, la collaboration paraît des plus logiques puisque c’est Subnautica 2 que Mintrocket invite au sein de son jeu, avec un DLC gratuit disponible l’année prochaine qui nous donnera accès aux eaux de Proteus, avec d’étranges créatures qui nous attendent, dont le majestueux Leviathan.

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Jaquette d'Outward 2
Outward 2
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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