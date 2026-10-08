Outward 2 lancera son accès anticipé le 8 février 2027 sur PC

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Après plusieurs mois supplémentaires de développement, Outward 2 tient enfin sa nouvelle date de lancement. Nine Dots Studio annonce que leur RPG d’aventure sera disponible en accès anticipé début d’année prochaine. Pour rappel, Outward 2 devait entrer en accès anticipé le 7 juillet 2026 avant que le studio ne décide, en juin dernier, de repousser sa sortie. Un petit temps supplémentaire qui devrait permette un lancement dans de bonnes conditions.

Outward 2 // Source : Nine Dots Studio

Outward 2 rejoint la grande vague de février

Cet été, Nine Dots expliquait préférer prolonger le développement plutôt que de proposer une version qui ne répondrait pas aux attentes de sa communauté. Une décision que l’on comprend parfaitement, étant donné que nous avions essayé le titre durant une phase de bêta fermée peu de temps avant l’annonce du report. Bien que le jeu soit prometteur, il manquait effectivement de peaufinage, même pour un titre en accès anticipé.

Outward 2 vous mettra dans la peau d’un aventurier ordinaire pouvant choisir parmi trois scénarios de départ et onze antécédents, ce qui détermine notamment les premières étapes de son périple. Le monde d’Aurai évoluera également selon un cycle annuel complet. Les quatre régions disposeront de leurs propres biomes et saisons, avec des conditions susceptibles d’influencer directement l’exploration et la survie. Le monde conservera ses contraintes liées à la faim, la soif, la fatigue ou encore aux conditions météorologiques.

Le système de combat bénéficiera également d’animations retravaillées et d’un plus grand nombre de combinaisons d’armes et d’outils. La magie conservera quant à elle son approche ritualisée, autrement dit certains sorts vous demanderont toujours de préparer le terrain ou d’associer plusieurs actions avant de produire leurs effets.

La gestion de l’inventaire restera tout aussi importante. Le traditionnel sac à dos pourra encore être abandonné temporairement avant un combat afin de gagner en mobilité. De plus, une mule pourra désormais transporter une partie de l’équipement. Il faudra néanmoins la protéger au cours des déplacements. Enfin, Outward 2 conservera la coopération à deux, aussi bien en écran partagé qu’en ligne, afin de parcourir Aurai à plusieurs.

Outward 2 entrera donc en accès anticipé le 8 février 2027 sur Steam, Epic Games Store et GOG. Nine Dots Studio n’a pas encore précisé combien de temps cette phase durera avant le lancement de la version définitive.

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Jaquette d'Outward 2
Outward 2
pc

Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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