Outward 2 lancera son accès anticipé le 8 février 2027 sur PC

Outward 2 rejoint la grande vague de février

Cet été, Nine Dots expliquait préférer prolonger le développement plutôt que de proposer une version qui ne répondrait pas aux attentes de sa communauté. Une décision que l’on comprend parfaitement, étant donné que nous avions essayé le titre durant une phase de bêta fermée peu de temps avant l’annonce du report. Bien que le jeu soit prometteur, il manquait effectivement de peaufinage, même pour un titre en accès anticipé.

Outward 2 vous mettra dans la peau d’un aventurier ordinaire pouvant choisir parmi trois scénarios de départ et onze antécédents, ce qui détermine notamment les premières étapes de son périple. Le monde d’Aurai évoluera également selon un cycle annuel complet. Les quatre régions disposeront de leurs propres biomes et saisons, avec des conditions susceptibles d’influencer directement l’exploration et la survie. Le monde conservera ses contraintes liées à la faim, la soif, la fatigue ou encore aux conditions météorologiques.

Le système de combat bénéficiera également d’animations retravaillées et d’un plus grand nombre de combinaisons d’armes et d’outils. La magie conservera quant à elle son approche ritualisée, autrement dit certains sorts vous demanderont toujours de préparer le terrain ou d’associer plusieurs actions avant de produire leurs effets.

La gestion de l’inventaire restera tout aussi importante. Le traditionnel sac à dos pourra encore être abandonné temporairement avant un combat afin de gagner en mobilité. De plus, une mule pourra désormais transporter une partie de l’équipement. Il faudra néanmoins la protéger au cours des déplacements. Enfin, Outward 2 conservera la coopération à deux, aussi bien en écran partagé qu’en ligne, afin de parcourir Aurai à plusieurs.

Outward 2 entrera donc en accès anticipé le 8 février 2027 sur Steam, Epic Games Store et GOG. Nine Dots Studio n’a pas encore précisé combien de temps cette phase durera avant le lancement de la version définitive.