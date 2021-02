Tribes of Midgard

Tribes of Midgard est un jeu d'action et de survie qui se déroule dans un univers inspiré de la mythologie nordique. Fortement axé sur la coopération entre les joueurs, le titre demande de repousser l'invasion de géant lorsque le Ragnarök se produit. Il faut alors former une tribu avec d'autres personnes pour fortifier ses défenses, tout en partant à l'aventure à travers Midgard pour y trouver des ressources et de l'équipement qui aideront à tenir plus longtemps. Le jeu dispose donc d'un aspect de construction afin de bâtir un camp qui peut repousser les ennemis.