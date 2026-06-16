Outward 2 : Mauvaise nouvelle, l’early access de la suite du RPG de Nine Dots ne démarrera finalement qu’en 2027

Le souci de livrer une expérience à la hauteur

C’est par la prise de parole du PDG et directeur créatif Guillaume Boucher-Vidal que Nine Dots annonce la nouvelle : Outward 2 ne commencera son early access qu’en 2027. Une décision intervenant à un timing aussi délicat pour le studio que le public, surtout une semaine après un trailer invitant joueuses et joueurs à participer à la beta ouverte en cours, et à moins d’un mois de la sortie, initialement établie au 7 juillet :

« La vérité est que si nous nous en tenons obstinément au plan initial, nous allons délivrer un produit qui risque de ne pas satisfaire vos attentes. La dernière chose que l’on souhaite, c’est décevoir les fans d’Outward, et il y a eu beaucoup de commentaires exprimant le souhait de voir le jeu bénéficier de temps de développement supplémentaire avant le lancement. Le but d’une beta est d’écouter les retours, et nous le ferons. »

Une décision qui va dans le sens de la direction que prend ce deuxième opus. Nous avons pu expérimenter une bonne partie des changements, des améliorations et des nouveautés dans le cadre de la précédente beta fermée lancée le mois dernier, et ce souhait de faire encore mieux est à saluer, même si l’on imagine bien que Nine Dots aurait préféré réussir son pari de livrer l’accès anticipé en juillet. Une période de vacances propice à lancer un bon petit RPG, ce que n’a pas oublié de signaler Guillaume Boucher-Vidal, ayant une pensée pour les travailleuses et travailleurs :

« Annoncer cette nouvelle est particulièrement douloureuse quand on sait que nos joueurs et joueuses les plus fidèles avaient planifié leurs vacances d’été autour de la date de sortie. C’est vraiment dommage pour vous et je présente personnellement mes excuses à toutes les personnes concernées. Cependant, il serait encore pire de passer ces vacances à jouer à un jeu qui ne vous plait pas. »

Le PDG de Nine Dots termine son communiqué en soulignant l’importance de la communauté construite depuis le premier opus, dont les retours fournis sont précieux pour concevoir une suite encore plus ambitieuse. Des remerciements qui laissent place à une certaine déception malgré la perspective de peaufiner le jeu, déclarant que ce report est « un peu l’équivalent d’un échec dans le développement d’un jeu : un revers qui nous permet de revenir plus forts ».

Outward 2 est toujours attendu sur PC, désormais pour 2027 donc.